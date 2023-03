Wildeshauser Ü 47-Volleyballer qualifizieren sich erneut für die DM

„Serientäter“: Die Ü 47-Volleyballer des VfL Wildeshausen haben sich zum siebten Mal in Folge für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Die Ü 47-Volleyballer des VfL Wildeshausen haben ihren Heimvorteil genutzt und mit dem 2:0 (25:21, 25:12)-Erfolg über ihren ewigen Widersacher MTV 48 Hildesheim die nordwestdeutsche Meisterschaft gewonnen. Damit qualifizierten sich die Huntestädter zugleich für die deutsche Seniorenmeisterschaft am 27. und 28. Mai in Freiburg.

Die Hausherren kamen gleich gut ins Spiel und gingen im ersten Satz schnell mit 12:9 in Führung. Der Vorsprung hätte durchaus noch etwas komfortabler ausfallen können, allerdings unterliefen den Wildeshausern dafür zu viele Aufschlagfehler und Netzberührungen beim Block. Im Angriff setzt Patrick Stebner ab Mitte des Satzes wichtige Akzente und sorgte so mit dafür, dass seine Farben die Führung bis zum Satzgewinn transportieren konnten.

Das gab den VfL-Routiniers Sicherheit und Rückenwind für den zweiten Durchgang. Mit guten Aufschlägen legte Frank Gravel das Fundament für das schnelle 6:0. Dank starker Blockaktionen von Günter Timpe und Martin Kumpmann bauten die Wildeshauser ihr Polster vorentscheidend zum 18:7 aus. Am Ende siegten die Gastgeber überraschend glatt in zwei Sätzen „Das war im Vorfeld nicht zu erwarten“, sagte VfL-Zuspieler Frank Gravel.

Statt des Gildefestes steht für die Wildeshauser am Pfingstwochenende nun eine andere „Party“ in Freiburg im Breisgau auf dem Programm. Bereits zum siebten Mal in Folge dürfen die VfL-Senioren bei der deutschen Meisterschaft antreten. Bisher erreichten sie die Plätze drei, vier, fünf und sechs sowie zweimal Rang neun. „Der Ehrgeiz, es besser zu machen als im letzten Jahr in Cottbus, als wir auf dem neunten Platz gelandet sind, ist auf alle Fälle da“, betonte Gravel.

VfL Wildeshausen: Andreas Fortmann, Frank Gravel, Jan Gensigk, Claus Meyer, Martin Kumpmann, Ludger Ostermann, Dirk Meyer, Patrick Stebner, Günter Timpe, Marko Gerken.

Wichtiger Faktor: Günter Timpe (r.) hatte vor allem im zweiten Satz starke Aktionen im Block. © Tamino Büttner