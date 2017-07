Starker Seitenwind macht Jens Oliver Müller zu schaffen

Harpstedt - Doppelter Einsatz für Jens Oliver Müller: Der Triathlet vom Harpstedter TB startete sowohl bei der Landesmeisterschaft im Rahmen des 21. Peiner Härke-Triathlons als auch bei der ETU-Europameisterschaft in Düsseldorf.

Bei der Niedersachsenmeisterschaft in Peine ging Müller auf die Sprintdistanz über 500 Meter schwimmen, 21 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer laufen. Beim Schwimmen im Eixer See kam es auf den ersten 150 Metern zu einem „Hauen und Stechen“ um die besten Positionen. „Ein anderer Teilnehmer griff sogar mein rechtes Bein und zog sich an mir nach vorne“, ärgerte sich Müller. Nach einer unbefriedigenden Schwimmzeit von 9:30 Minuten stieg der Harpstedter an 184. Stelle liegend aus dem See.

Auf dem Rad fand Müller relativ schnell seinen Rhythmus, konnte einige Plätze gutmachen und schlüpfte nach 30:47 Minuten in die Laufschuhe. Für die zwei 2,5-Kilometer-Runden, die über Pflaster, Rasen und Schotter führten, benötigte er 20:39 Minuten, so dass die Uhr für ihn nach 1:04:04 Stunden stehen blieb. Die Zeit reichte für Platz 49 in der Gesamtwertung und Rang sieben in der TM 35.

Auch bei der ETU-Europameisterschaft in Düsseldorf nahm Müller die Sprintdistanz in Angriff. Die Konkurrenz war jedoch groß: Am Start waren mehr als 200 weitere deutsche und 600 Athleten aus anderen europäischen Nationen. „War ich in der gesamten Vorbereitungszeit ohne gesundheitliche Einschränkungen durchgekommen, habe ich mir genau eine Woche vor dem Wettkampf eine leichte Erkältung eingefangen“, berichtete Müller. Dieses Handicap galt es wegzustecken.

Müller startete in einer Gruppe von insgesamt 102 Athleten, bestehend aus 50 AK 35- und 52 AK 40-Teilnehmern. Da sich das Wasser im Medienhafen in den Tagen vor dem Wettkampf von 26 auf 23 Grad Celsius abgekühlt hatte, durften die Athleten im Neoprenanzug auf die 750 Meter Strecke gehen. Müller bewältigte die Distanz in 15:40 Minuten. Für den Weg in die Wechselzone benötigte der Harpstedter 3:44 Minuten.

Die 20,8 Kilometer lange Radstrecke war technisch anspruchsvoll und nass vom Regen. Zudem wehte ein starker Seitenwind. „Das muss sich bei den Teilnehmern mit Scheibenrad noch mehr bemerkbar gemacht haben als bei meinen Hochprofilrädern“, erläuterte Müller. Trotzdem wurde er auf der langen Geraden sowie den beiden Rheinbrücken, die es zu überqueren galt, spürbar weggedrückt. „Der Wind ließ nicht annähernd die Geschwindigkeit zu, die ich in Peine auf den Asphalt bringen konnte“, erzählte Müller. War er bei der Landesmeisterschaft mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41 Stundenkilometern unterwegs, reichte es in Düsseldorf lediglich für einen 36er-Schnitt. Die Brückenauf- und -abfahrten und die sich daran anschließenden Kurvenkombinationen erforderten einiges an fahrerischem Können. Es gab diverse Stürze. Müller beendete die zweite Disziplin unbeschadet nach 34:31 Minuten.

Für den Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke benötigte der HTB-Athlet 1:57 Minuten. Die fünf Kilometer verliefen überwiegend flach und beinhalteten nur eine leichte Steigung. Der Weg führte an der Rheinpromenade entlang, am nordrhein-westfälischen Landtag vorbei und musste insgesamt zweimal durchlaufen werden. Müller erledigte dies in 21:23 Minuten und durchquerte den Zielbogen nach einer Gesamtzeit von 1:17:23 Stunden als 297. der Gesamtwertung und 37. der Altersklasse M 35. „Besser als erwartet“, freute er sich.