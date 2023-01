Starker Petersen kann Müller-Team nicht stoppen - Neerstedt schlägt Habenhausen II mit 30:22

Felix Hennken © Büt

Der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt hätte durch eine Niederlage gegen den ATSV Habenhausen II plötzlich mitten im Abstiegskampf gesteckt. Doch so weit hat es das Team von Trainer Andreas Müller nicht kommen lassen. Die Grün-Weißen fuhren am Sonnabend einen 30:22 (16:13)-Sieg ein und springen in der Tabelle auf Rang acht.

Neerstedt – Man wisse ja nie, was so passiert, hatte Müller vor dem ersten Heimspiel des neuen Jahres angemerkt. „Du verlierst viermal in Folge und dann heißt der Trainer in Neerstedt nicht mehr Andreas Müller“, sagte der Bookholzberger. Genau so ist es beim ATSV Habenhausen II gekommen. Einen Tag nachdem der TVN Kyan Petersen als ersten Zugang für die kommende Spielzeit vorgestellt hatte, musste bei den Bremern Trainer Philipp Grieme seinen Hut nehmen. „Wir müssen unbedingt den Abstieg verhindern“, betonte Matthias Ruckh. Und so saß der Coach des Oberligateamst am Sonnabend vertretungsweise bei den Gästen auf der Bank.

Doch weder Ruckh noch die neun Treffer von Petersen konnten verhinderten, dass Habenhauser die Platte als Verlierer verlassen mussten. Fynn Schluroff sorgte beim 10:9 (20.) letztmals für eine Führung der Gäste. Fortan gaben die Hausherren den Ton an, die mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit gingen. Zehn Minuten vor Ende traf Jakob Poppe zum 26:19. „Anfangs hatten wir mit Petersen und Schluroff unsere Probleme“, konstatierte Müller. Doch Andrej Kunz und Max Hülsmann hätten dann mit „schnellen Beinen“ offensiver verteidigt und das Duo aus dem Spiel genommen. Ein starken Auftritt attestierte der TVN-Coach Keeper Lukas Oltmanns. Auch Poppe habe „gut im Eins-gegen-eins gezogen“, so Müller: „Es war lange ein knappes und umkämpftes Spiel. Fünf Tore Unterschied sind am Ende auch in Ordnung.“

TVN: Oltmanns (1), Krause - Steenken (1), Schrader (4), Poppe (3), Reuter (1), Hoffmann (6/1), Bruning (1), Quickert, Auffarth (1), Hennken, Hülsmann (6), Kunz (6.).