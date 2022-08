Ahlhorner SV schafft den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga

Von: Sven Marquart

Wieder erstklassig: Erik Grotelüschen (h. v. l.), Tim Albrecht, Niklas Hoffert, Andrej Macht, Ole Kaltenhauser, Ole Wilke, Jan Hermes (v. v. l.), Mats Albrecht, Anton Brod und Luc Tran vom Ahlhorner SV melden sich in der Beletage des deutschen Faustballs zurück. © Ahlhorner SV

Ahlhorn – Mission erfüllt: Mit drei 3:0-Erfolgen in der Aufstiegsrunde haben die Faustballer des Ahlhorner SV den „Betriebsunfall“ aus der vergangenen Feldsaison repariert und die sofortige Rückkehr in die 1. Bundesliga Nord perfekt gemacht. Entsprechend groß war der Jubel bei ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. „Die Vorfreude auf die erste Liga ist riesig! Wir wollen uns dort wieder etablieren und mit den besten Teams Deutschlands messen“, erklärte der 29-Jährige.

Das Auftaktmatch gegen Gastgeber TuS Empelde begann der souveräne Meister der 2. Bundesliga Nord mit Jan Hermes und Erik Grotelüschen im Angriff sowie Andrej Macht, Tim und Mats Albrecht in der Abwehr. Die beiden Duelle in der Punktrunde hatte der ASV mit 3:0 und 3:1 gewonnen. Und auch diesmal ließen die Ahlhorner nichts anbrennen. „Gerade gegen Empelde haben wir sehr, sehr gut gespielt. Es lief wie am Schnürchen. Jan Hermes hat richtig gut gepunktet und am ganzen Tag nur eine oder zwei Fehlangaben gemacht – das war die halbe Miete“, lobte Tim Albrecht seinen Schlagmann nach dem 3:0 (11:4, 11:5, 11:6).

Wie erwartet entpuppte sich der VfL Kellinghusen dann als die härteste Nuss, die es für die in identischer Besetzung spielenden Ahlhorner zu knacken galt. Ein Wolkenbruch sorgte für erschwerte äußere Bedingungen. Beide Teams lieferten sich im strömenden Regen einen erbitterten Kampf. „Dabei haben wir in den entscheidenden Momenten das bessere Ende gehabt“, berichtete Tim Albrecht. So punktete Jan Hermes aus der Angabe heraus zum 15:14 im ersten Satz. Im dritten Durchgang unterlief VfL-Angreifer Sascha Heidrich beim Stand von 14:14 ein Angabenfehler, der Ahlhorn den zweiten Sieg und damit den Aufstieg brachte. Kellinghusen zog kurz darauf nach und sicherte sich mit dem 3:1 (11:3, 7:11, 11:9, 11:3) über den TuS Empelde das zweite Erstliga-Ticket.

Zur bedeutungslos gewordenen letzten Partie gegen die SG Chemie Zeitz schickte Tim Albrecht dann seine Nachwuchskräfte aufs Feld. Ole Kaltenhauser übernahm den Rückschlag, während Jan Hermes von rechts die Angaben servierte. Niklas Hoffert, Luc Tran und Anton Brod bildeten die Abwehrreihe. Aber auch in dieser Formation diktierte der ASV das Geschehen und servierte die Sachsen-Anhaltiner, die mit 28:0 Punkten die 2. Bundesliga Ost dominiert hatten, mit 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) ab. „Die Jungs haben das sehr gut gemacht und konsequent gespielt. Das war ein rundum gelungener Tag“, jubelte Tim Albrecht. Nachdem die Ahlhorner ihren Erfolg zunächst noch gemeinsam mit den Kellinghusern in Empelde gefeiert hatten, ließen sie den Tag anschließend im Vereinsheim ausklingen.

So bitter der Abstieg 2021 auch war: „Vielleicht war es nicht verkehrt, mal ein Jahr in der zweiten Liga zu spielen“, meinte Tim Albrecht. „Wir haben ein paar Siege eingefahren und neues Selbstvertrauen getankt. Mit einer guten Einstellung sollten wir dann auch in der nächsten Saison bestehen können.“