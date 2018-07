Sprung wechselt am schnellsten

Frank Diekmann stellt beim Hamburg-Triathlon persönlichen Streckenrekord auf

+ Da Anja Plasger (Bild links) nach einem Radunfall noch nicht wieder ganz fit ist, war sie mit ihrer Leistung in Hamburg ganz zufrieden. Ihr HTB-Kollege Thomas Sprung (Bild rechts) wechselte schnell und gewann das Laufduell gegen Detlef Meinert. - Fotos: Harpstedter TB

Harpstedt - Schwimmen in der Alster, Rad fahren an der Elbe und laufen rund um den Rathausmarkt – der Hamburg-Triathlon hat allerhand zu bieten. Auch deshalb sind Anja Plasger, Thomas Sprung, Frank Diekmann und Lüder Behrens vom Harpstedter TB immer wieder gerne in der Hansestadt am Start. Dagegen feierten ihre Vereinskollegen Arwed und Detlef Meinert in diesem Jahr ihre Hamburg-Premiere. Insgesamt nahmen rund 10 500 Ausdauerathleten an den unterschiedlichen Wettbewerben teil. Neben der Weltelite waren auch viele Hobbysportler dabei.