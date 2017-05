Spille tritt Kläners Erbe an

Brettorf/Ahlhorn - Gravierende Veränderungen hat es bei den Erstliga-Faustballern des TV Brettorf und des Ahlhorner SV vor der an diesem Wochenende beginnenden Feldsaison gegeben. Während ASV-Coach Thomas Neuefeind sein Amt vor gut drei Wochen überraschend an den bisherigen Kapitän Karsten Bilger abgab, stand der Ausstieg von Christian Kläner bereits während der Hallenrunde fest. Allerdings wird der Doppelweltmeister dem TV Brettorf nicht nur als Übungsleiter, sondern auch in der Abwehr fehlen.

Christian Kläners Nachfolger als Spielertrainer ist Tim Lemke. Das sportliche Erbe auf der Mittelposition tritt Hauke Spille an. „Hauke hat eine gute Entwicklung genommen. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt, wenn es eng wird“, sagt Lemke. Große Verantwortung trägt künftig auch Hauke Rykena: Der 17-Jährige ersetzt im Angriff Tobias Kläner. Der routinierte Schlagmann hat in dieser Woche erfolgreich sein Referendariat beendet und will sich zunächst voll auf den Einstieg ins Berufsleben konzentrieren.

Ganz ohne Erfahrung geht es nicht. Deshalb war Lemke heilfroh, als sich Christian Abel anbot wieder für die Erste zu spielen. Der 30-jährige Abwehrmann gehörte zuletzt zum Brettorfer Zweitliga-Team. „Christian könnte ganz wichtig werden, zumal wir mit ihm noch die eine oder andere Variante zusätzlich haben“, sagt Lemke. Die Kapitänsbinde hat der neue Coach derweil an Timo Kläner weitergereicht. Dort scheint das Textil in guten Händen. „Das hat scheinbar bei Timo ein bisschen Euphorie ausgelöst. Er geht im Training jetzt immer vorweg“, berichtet Lemke.

Trotzdem geht es für den DM-Dritten in der Halle diesmal einzig und allein um den Klassenerhalt. „Alles andere wäre utopisch. Es kann auch mal ganz dumm laufen“, weiß Lemke um die starke Konkurrenz. Bereits das Auftaktprogramm hat es in sich. So trifft der TV Brettorf nacheinander auf die drei letztjährigen DM-Teilnehmer. Zunächst geht es daheim gegen den VfK 01 Berlin (Sonnabend, 18 Uhr) und den TV Voerde (Sonntag, 14 Uhr), ehe das Derby beim Ahlhorner SV auf dem Spielplan steht (Freitag, 12. Mai, 18.30 Uhr). „Aber das ist gar nicht mal schlecht“, findet Lemke, „da können wir auch ein paar Sachen ausprobieren.“

Viel Anlass zum Experimentieren hat Karten Bilger dagegen nicht. Der neue ASV-Coach kann auf das bewährte Personal zurückgreifen. Der 31-Jährige will sich auf seine Aufgabe an der Seitenlinie konzentrieren und kann dies auch ruhigen Gewissens tun, da in U 18-Europameister Paul Barklage ein adäquater Ersatz für die rechte Abwehrposition parat steht. Pech hatte Lucas Overberg, dessen Ellenbogenverletzung beim Vorbereitungsturnier des TK Hannover wieder aufbrach. Der 20-Jährige soll sich eigentlich mit Sören Dahms die rechte Angriffsposition teilen, wird nun aber erstmal ausfallen. Deshalb trifft es sich, dass Arne Grotelüschen inzwischen von seiner Weltreise zurückgekehrt ist.

Bilger will mit seiner Crew zunächst einmal das DM-Ticket lösen. Die Endrunde findet in diesem Jahr praktisch vor der Ahlhorner Haustür statt, und zwar in Moslesfehn (19./20. August). „Wenn wir den Staffelsieg holen und uns damit direkt für das Halbfinale qualifizieren, würden wir uns nicht wehren“, sagt Bilger. In diesem Fall wäre der ASV nur noch einen Sieg davon entfernt, endlich wieder eine Medaille zu holen. Ihr letztes Edelmetall holten die Ahlhorner 2013 in Coburg, als sie in der Halle Bronze gewannen.

Doch bereits zum Auftakt wartet mit dem VfL Kellinghusen ein potenzieller Stolperstein auf die Mannen um Nationalspieler Tim Albrecht (Sonnabend, 16 Uhr). „In Kellinghusen haben wir uns immer schwer getan. Der Gegner hat uns immer vor Probleme gestellt, und außerdem ist der Platz windanfällig“, erinnert sich Bilger. Dennoch ist er „optimistisch, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden.“ - mar