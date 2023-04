Marielle Kreienborg sieht nur zehn Minuten nach ihrer Einwechslung Gelb-Rot

Von: Sven Marquart

Teilen

Glücklos: Wildeshausens Josephine Acikgöz (l.) hatte gegen Damme Pech im Abschluss. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Keine Tore, keine Punkte: Die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen sind am Osterwochenende in ihrem Heimspiel-Doppelpack gegen den SV RW Damme (0:1) und den TV Dinklage (0:3) komplett leer ausgegangen. Dabei zeigten die Krandel-Kickerinnen jedoch zwei grundverschiedene Gesichter. Während sie gegen Damme eine bärenstarke Leistung ablieferten, präsentierten sie sich 47 Stunden später gegen Dinklage völlig desolat.

VfL Wildeshausen – SV RW Damme 0:1 (0:0): „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Leider haben wir uns nicht mit einem Tor belohnt“, sagte VfL-Coach Carsten Mirbach. Selbst Dammes Trainer Denis Kaul habe ihm nach dem Abpfiff bestätigt, „dass wir nie und nimmer als Verlierer vom Platz gehen dürfen“. Die Wildeshauserinnen setzten die vorgegebene Marschroute perfekt um, attackierten früh, waren eng bei den Gegenspielerinnen und schlugen ein hohes Tempo an. „Aber wenn man dann selbst die 200-prozentigen Chancen nicht reinmacht, verliert man so ein Spiel mit 0:1. Dabei hätten wir schon zur Halbzeit mit 3:0 führen müssen – Damme wusste gar nicht, was Sache ist“, haderte Mirbach. Weil Sarah Kubitza, Leni Gutsche, Viktoria Kljukina und Josephine Acikgöz beste Möglichkeiten ausließen, ging es torlos in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel war Dammes Torjägerin Kathrin Oevermann (zwölf Saisontreffer) bei Kim Funke komplett abgemeldet. Dafür hatte Neele Koch einmal zu viel Platz. Den Raum nutzte sie, um VfL-Keeperin Annemike Elvers zum 1:0 zu überlupfen (51.). „Wir haben auch danach alles probiert, aber der Ball wollte einfach nicht rein“, bedauerte Mirbach.

VfL Wildeshausen – TV Dinklage 0:3 (0:2): Zwei Tage später konnte der 51-Jährige seine Crew kaum wiedererkennen. „Das war eine Katastrophe!“, ächzte Mirbach. Schon in der fünften Minute musste er zum ersten Mal wechseln. Ann-Marie Tangemann musste mit Verdacht auf eine Meniskusverletzung vom Platz. „Auch wenn das MRT noch aussteht, befürchte ich, dass die Saison für sie gelaufen ist“, meinte der VfL-Coach. Als Ersatz schickte er Marielle Kreienborg aufs Feld, die sich wegen eines Fouls sofort die Gelbe Karte abholte. Den fälligen Freistoß verwandelte Franziska Herzog zum 1:0 für Dinklage (7.). Nach einer Viertelstunde langte Marielle Kreienborg erneut hin und sah dafür Gelb-Rot. „Wieder absolut unnötig!“, ärgerte sich Mirbach. In Unterzahl machte sich die fehlende Bewegung im Mittelfeld noch mehr bemerkbar. Dadurch fehlten die Anspielstationen. „Keiner wollte den Ball haben“, schimpfte Mirbach. Stattdessen bestrafte Johanna Herzog einen Fehler von Ella Kramer im Spielaufbau mit dem 2:0 (29.). Kurz nach Wiederbeginn sorgte Johanna Herzog auch für das 3:0 und damit für die Entscheidung (53.). „Von uns ging null Torgefahr aus! Das war unser schlechtestes Spiel, seit ich Trainer bin“, grantelte Mirbach, der den Posten zu Saisonbeginn von Sven Flachsenberger übernommen hatte. Auch seine Co-Trainerin Natascha Helms sei „auf 180“ gewesen. Trotzdem: „Es bringt nichts, mit der Keule draufzuhauen. Wir müssen versuchen, den Kopf freizubekommen und uns gut auf das nächste Spiel vorbereiten“, sagte der VfL-Coach. Am Sonntag, 16. April, 13 Uhr, gastiert Wildeshausens Tabellennachbar Krusenbuscher SV im Krandel.