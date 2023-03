VfL Wildeshausen unterliegt BSV Holzhausen höchst unglücklich mit 7:9

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Holten den einzigen Sieg im Doppel: das Wildeshauser Gespann Martin Hakemann (l.) und Björn Röske. © Sven Marquart

Wildeshausen – War’s das schon für die Herren des VfL Wildeshausen in der Tischtennis-Bezirksoberliga? Obwohl die Huntestädter beim BSV Holzhausen kämpferisch wirklich alles in die Waagschale warfen, zogen sie am Ende höchst unglücklich mit 7:9 den Kürzeren und weisen unverändert acht Punkte Rückstand zum Relegationsplatz auf. Bereits der Knockout im Kampf um den Klassenerhalt?

Noch nicht ganz, wie VfL-Kapitän Martin Hakemann vorrechnete: „Wir müssen unsere restlichen fünf Spiele gewinnen und hoffen, dass Riemsloh und Nordhorn aus ihren Partien nicht mehr als jeweils einen Punkt holen. Klingt natürlich unrealistisch, ist aber nicht völlig unmöglich.“

Stimmt – und zumindest fünf Siege am Stück sind Wildeshausen in der momentanen Verfassung durchaus zuzutrauen. Sofern das Glück etwas mitspielt, was es in Holzhausen nicht tat. Schon der 1:2-Doppelauftakt verlief laut Neuzugang Björn Röske nicht wirklich nach Plan: „Wir wollten unbedingt vor den Einzeln führen. Einem Rückstand hinterherzulaufen ist nie ideal.“

Aber das Schlusslicht ließ sich davon nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil: Zwar musste VfL-Spitzenspieler Michael Rüdebusch knapp passen, aber dafür zwang Helmut Rang dank seiner gefürchteten Vorhand-Schwinger Holzhausens Nummer eins Ricardo Klostermann in die Knie, Rang-Filius Fabian holte gegen Arndt Kallmeyer einen 0:2-Satzrückstand auf, und Röske wies abgezockt Marco Dransmann in die Schranken.

Wildeshausen lag also erstmals vorne – und blieb es zunächst auch. Niederlagen von Hakemann und Rüdebusch standen nervenstarke Erfolge von Carsten Scherf sowie Helmut Rang gegenüber, so dass Wildeshausen nach etwas mehr als der Hälfte der Begegnung noch mit 6:5 führte. Kurz darauf fast sogar mit 7:5, da Röske angesichts seiner 2:1-Satzführung und des 3:0-Vorsprungs im vierten Durchgang Kallmeyer schon beinahe am Boden hatte, um nach zwei ärgerlichen Kantenbällen seines Gegners erst den Faden und dann das Match zu verlieren. „Wirklich bitter!“, ächzte Röske: „Ohne die beiden Kantenbälle steht es 5:0. Das hätte ich mir kaum noch nehmen lassen.“ So hingegen stand die Partie wieder auf Anfang.

Und blieb auch spannend bis zum allerletzten Ballwechsel. Während Youngster Fabian Rang an Dransmann scheiterte, glich Haudegen Scherf durch einen dramatischen 11:9-Fünfsatztriumph über Marcus Gensch umgehend zum 7:7 aus.

Viel fehlte nicht mehr für etwas Zählbares, doch ausgerechnet auf der Zielgeraden verließ den Tabellenletzten das Glück. Erst unterlag Hakemann gegen Bastian Althoff mit 6:11 im Entscheidungssatz, dann ging der Vater-Sohn-Kombination Helmut Rang/Fabian Rang im Abschlussdoppel gegen das BSV-Gespann Ricardo Klostermann/Kallmeyer trotz der 2:1-Satzführung noch die Puste aus.

Für Röske indes kein Grund, die Flinte bereits ins Korn zu pfeffern: „Wenn wir am Wochenende aus dem Doppelpack gegen Emslage und Nordhorn vier Punkte holen, ist für uns vielleicht doch noch etwas möglich. Auf alle Fälle geben wir nicht auf.“

Stenogramm BSV Holzhausen – VfL Wildeshausen 9:7: R. Klostermann/Kallmeyer – Rüdebusch/Scherf 3:0 (11:9, 11:7, 11:4), O. Klostermann/Gensch – H. Rang/F. Rang 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:3), Dransmann/Althoff – Röske/Hakemann 0:3 (2:11, 6:11, 5:11), R. Klostermann – H. Rang 2:3 (11:7, 7:11, 11:6, 7:11, 8:11), O. Klostermann – Rüdebusch 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 12:10), Kallmeyer – F. Rang 2:3 (14:12, 11:3, 3:11, 6:11, 7:11), Dransmann – Röske 1:3 (10:12, 12:10, 8:11, 5:11), Gensch – Hakemann 3:2 (11:7, 7:11, 7:11, 11:7, 11:2), Althoff – Scherf 2:3 (11:2, 6:11, 12:10, 5:11, 8:11), R. Klostermann – Rüdebusch 3:1 (11:3, 11:4, 7:11, 11:5), O. Klostermann – H. Rang 1:3 (17:15, 6:11, 9:11, 8:11), Kallmeyer – Röske 3:2 (11:5, 4:11, 6:11, 11:8, 11:7), Dransmann – F. Rang 3:1 (11:4, 11:8, 5:11, 11:4), Gensch – Scherf 2:3 (7:11, 9:11, 11:8, 11:8, 9:11), Althoff – Hakemann 3:2 (17:15, 6:11, 11:8, 1:11, 11:6), R. Klostermann/Kallmeyer – H. Rang/F. Rang 3:2 (11:5, 9:11, 6:11, 11:5, 11:6).