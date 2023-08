Später Doppelschlag bricht Harpstedts tolle Moral

Von: Cord Krüger

Teilen

Der Ball war weg, Fabian Engeln eigentlich auch – da zog Emstekerfelds Jan Große Kohorst (unten) gegen den Harpstedter das Foul, was ihm die Gelbe Karte einbrachte. © Krüger

Da war mehr drin für den Harpstedter TB: Der Bezirksligist bewies in der zweiten Runde des Bezirkspokals beim TuS Emstekerfeld eine starke Mentalität und arbeitete sich nach einem 0:2 auf 2:2 zurück, verlor nach drei späten Gegentreffern aber mit 2:5 (0:1).

Cloppenburg – Am Ende dieses lange spannenden Bezirkspokal-Fights wurde Michael Würdemann noch mal laut: „Jungs, bringt das jetzt vernünftig zu Ende“, appellierte der Trainer an seine Bezirksliga-Fußballer vom Harpstedter TB. Gerade hatte ihnen Nick Stratmann nach Querpass seines Bruders Nick Stratmann das fünfte Tor für den TuS Emstekerfeld reingelegt (87.). Dabei blieb’s dann aber, sodass sich der HTB mit 2:5 (0:1) aus der zweiten Runde des Cups und von der imposanten TuS-Anlage verabschiedete.

Bezirkspokal, 2. Runde TuS Emstekerfeld - Harpstedter TB 5:2 (1:0) - Harpstedter TB: Reineberg - S. Meyer (65. Lachmann), Bolling, J. Wehrenberg (83. Corßen), Fortmann, Engeln (68. Wessel), T. Meyer, Landgraf, Kube, M. Bunzel, Höfken (83. Schumacher). Tore: 1:0 (4.) Timo Beitelmann, 2:0 (53.) Liam Meyer, 2:1 (62.) Timo Höfken, 2:2 (71.) Niklas Fortmann, 3:2 (80.) Nico Hoppmann, 4:2 (81.) Sebastian Sander, 5:2 (87.) Nick Stratmann. Schiedsrichter: Conrad Behrens (GVO Oldenburg).

Ein verdienter, allerdings zu hoher Sieg des Clubs aus der Bezirksliga 4, fand auch Würdemanns Trainerpartner Florian Schmaus: „Das Ergebnis ist zu hoch und ein falsches Zeichen an die Jungs, die sich von 0:2 auf 2:2 rangekämpft haben“, lobte er die Moral seiner Mannschaft.

Die musste schon früh der Musik hinterherlaufen. Bereits nach drei Minuten packte Schlussmann Henrik Reineberg seine erste Parade aus, als ihn Sebastian Sander überlupfen wollte. Die darauf folgende Ecke löste rege Diskussionen aus, weil ein TuS-Akteur zugegeben haben soll, zuletzt am Ball gewesen zu sein. Schiedsrichter Conrad Behrens ließ sich nicht beirren, und Timo Beitelmann köpfte den scharf geschossenen Standard zum 1:0 unter den Querbalken (4.). „Schade, dass der Schiri sich nicht auf die faire Geste eingelassen hat“, fand Schmaus. Doch die Gäste wirkten keinesfalls geschockt, sondern spielten fix nach vorn und hatten hinten um Abwehrchef Onno Bolling alles unter Kontrolle, wenngleich zwischen den Linien teils großzügige Räume klafften. Reineberg musste aber erst wieder bei einem Flachschuss von Sander eingreifen (19.), und Hannes Breher schoss einmal drüber (32.). Auf der anderen Seite wurde es allerdings zunächst auch nicht viel gefährlicher. Zwar zog der HTB über Niklas Fortmann, Timo Höfken und Fabian Engeln schnelle Konter auf, doch die Defensive der Cloppenburger rasierte sie teils ziemlich robust von ihrem Kunstrasen. Dann hätte es aber 1:1 stehen müssen, als erst Engeln TuS-Keeper Lennart Debbeler zum Glanzreflex zwang und Höfken den Abpraller an den Pfosten knallte (38.). Kurz darauf drückte Thies Meyer ein 25-Meter-Geschoss ab, Debbeler ließ die Kugel nach vorn abklatschen, und Engeln köpfte tatsächlich ins Tor – allerdings aus dem Abseits (42.). Emstekerfeld wirkte jetzt völlig von der Rolle und dankbar für den Pausenpfiff. „Unser Umschaltspiel ist schon eine Waffe“, freute sich Schmaus über das Tempo seiner Crew.

Ohne Höfken am Freitag nach Großenkneten Wenig Zeit zum Wundenlecken: Keine 46 Stunden nach dem Abpfiff des Bezirkspokal-Zweitrundenduells beim TuS Emstekerfeld tritt der Harpstedter TB am heutigen Freitagabend zum ersten Bezirksliga-Auswärtsspiel an – ab 20.00 Uhr beim TSV Großenkneten. HTB-Coach Florian Schmaus beklagt sich aber mit keinem Wort über den eng getakteten Terminplan. „Das muss mal gehen“, hofft der Trainerpartner von Michael Würdemann. Fraglich ist allerdings, ob diese Zeitspanne für Jakob Wehrenberg reicht, der sich in der Schlussphase des Cup-Duells verletzt hatte. „Wir müssen abwarten, es scheint etwas am Sprunggelenk zu sein“, schilderte Schmaus.

Definitiv verzichten muss der Aufsteiger auf den urlaubenden Stürmer Timo Höfken. Ebenfalls noch verreist ist Mittelfeldlenker Matthes Barenbrügge, ansonsten haben die Gäste alle an Bord. Auch der zuletzt beruflich verhinderte Kian Töllner und der am Mittwoch angeschlagene Moritz Bätcher sind zurück. In dieser Konstellation will Schmaus beim ersten Spitzenreiter der neuen Saison, der mit seiner 10:2-Demonstration gegen TuS Heidkrug aufhorchen ließ, etwas mitnehmen. Das Livestream-Studium der Kneter endete jedenfalls „nicht so, dass ich in Angst und Schrecken verfallen wäre“.

Wie in Emstekerfeld geht dieses Duell auf Kunstrasen über die Bühne, „aber das sind unsere Jungs mittlerweile gewohnt“, will Schmaus nicht von einem Vorteil für die Mannschaft von Trainer Kai Pankow sprechen. Als Beispiel nennt er die Teile der Vorbereitung auf dem Platz des TSV Heiligenrode: „Ich hoffe, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird.“ (ck)

Wie zu Beginn gehörte hingegen auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte den Gastgebern: Fünf Minuten nach Wiederanpfiff lenkte Reineberg per Flugeinlage einen satten Schuss von Kai Stratmann an den Pfosten, Liam Meyer köpfte wenig später freistehend drüber – doch dann jubelte er, als er bei einem Konter einen Rechtspass von Nick Stratmann zum 2:0 einschob (53.). Harpstedt bewies Mentalität – und kam nach einem Angriff über rechts zum 1:2: Marik Landgraf flankte, Fortmann ließ den Ball von der Mitte aus nach rechts durch – und dort drosch der eingelaufene Höfken zum Anschluss ein (62.). Nun ging’s ins Wilde, Schiri Behrens ließ noch mehr laufen als zuvor, Jens Nöh zielte frei über Reineberg drüber (64.), Debbeler verhinderte per Parade ein Eigentor von Jan Große Kohorst (71.). Aber die darauf folgende Ecke von Rene Kube köpfte Fortmann zum Ausgleich in die Maschen! Doch auch die Cloppenburger können Ecken – zu sehen am 3:2, das Nico Hoppmann köpfte (80.). Keine 60 Sekunden später erhöhte Sebastian Sander dann per Konter ins lange Eck und entschied die Partie. Beim Rettungsversuch verletzte sich Jakob Wehrenberg und humpelte vom Feld. Für ihn kam in Person von Silas Corßen einer der bisherigen A-Jugendlichen, die Würdemann und Schmaus am Ende nochmal ein wenig Bezirkspokal-Luft schnuppern ließen. „Auch, um sie für ihren Trainingsfleiß zu belohnen“, erklärte Schmaus.