Sonadora und Jancapis bejubeln Landestitel

Gymnastik-und-Tanz-Teams des SC Wildeshausen triumphieren

+ Die Gruppen Sonadora, Jancapis und Bellessas dominierten bei der Landesmeisterschaft in Oldenburg und lösten ihre DM-Tickets. - Foto: SC Wildeshausen

Wildeshausen - Auf ganzer Linie haben die Teams des SC Wildeshausen bei der Landesmeisterschaft Gymnastik und Tanz in Oldenburg triumphiert: Sonadora in der Altersklasse 18+ und die Jancapis in der Jugendklasse bejubelten den Titelgewinn, die Bellessas wurden Jugend-Vizemeister. Alle drei Wildeshauser Gruppen qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft.