VfL Wildeshausen klettert durch 5:3 über Post SV Oldenburg auf Rang vier

Von: Sven Marquart

Belohnte sich für ihren Einsatz: Sofie Dier erzielte den Treffer zum 5:3-Endstand. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen sind ihrem Saisonziel einen weiteren Schritt näher gekommen. Durch das 5:3 (2:1) über den Post SV Oldenburg kletterten die Krandel-Kickerinnen auf den vierten Tabellenplatz. Damit trennt sie nur noch das schlechtere Torverhältnis vom Objekt ihrer Begierde. Allerdings hat die punktgleiche FSG Gehlenberg-Neuvrees/Hilkenbrook/Rastdorf auf Rang drei noch eine Partie mehr zu absolvieren.

Carsten Mirbach konnte gegen das Tabellenschlusslicht aus Oldenburg nur einen dezimierten Kader aufbieten. Unter anderem musste der VfL-Coach auf Sarah Kubitza, Ella Kramer, Amelie Brünjes, Ann-Marie Tangemann und Annika Lindemann verzichten. Die Wildeshauser Dreierkette mit Marielle Kreienborg, Grietje Finke und Emely Mirbach hatte in dieser Formation zuvor noch nie zusammengespielt. „Trotzdem haben sie es vor allem in der ersten Halbzeit sehr souverän gemacht“, lobte Mirbach sein Defensivtrio.

Mitte des ersten Durchgangs wurden die Wildeshauserinnen jedoch einmal auf dem falschen Fuß erwischt, als sie weit aufgerückt waren. Den Freiraum nutzte Nele Hoffmann zum 1:0 für die Gäste (21.).

„Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass wir verlieren könnten. Dafür hat die Mannschaft zu konzentriert gearbeitet“, erklärte Mirbach. Wie zur Bestätigung erzielte Femke Krumdiek mit einem schönen 20-Meter-Schuss den Ausgleich (33.), und noch vor der Pause köpfte Saskia Helms nach einem Eckstoß das 2:1 (45.).

Im zweiten Abschnitt ging es Schlag auf Schlag: Das 2:2 von Franziska Faas (49.) beantwortete Leni Gutsche mit der erneuten Wildeshauser Führung (52.). Melanie Walde egalisierte wiederum nur wenig später zum 3:3 (57.). Allerdings hatten die Gastgeberinnen bei diesem Schlagabtausch den längeren Atem: Schön freigespielt, behielt Saskia Helms im Strafraum die Übersicht und schob überlegt zum 4:3 ein (64.).

Der Treffer zum Endstand war dann Sofie Dier vorbehalten. Ihre Hereingabe senkte sich unhaltbar zum 5:3 ins lange Eck (74.). Damit belohnte sich die 20-Jährige, die eine Ausbildung in Hamburg absolviert, für ihren Einsatz. „Weil wir so wenige Leute waren, hat sich Sofie extra freigestrampelt und ist eingesprungen“, freute sich Mirbach über das Engagement der Flügelflitzerin.

„Die erste Halbzeit war sehr gut, in der zweiten war unsere Abwehr nicht mehr so konzentriert. Trotzdem war unser Sieg nie gefährdet. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können“, bilanzierte Mirbach. Seine Crew muss als nächstes am Sonntag, 14. Mai, 15 Uhr, beim Tabellensiebten Polizei SV Oldenburg antreten.