VfL Wildeshausen lässt beim 0:1 in Hollage allerbeste Chancen aus

Von: Sven Marquart

Teilen

Als Psychologe gefordert: VfL-Coach Marcel Bragula (r.) muss seine geknickten Spieler (links: Kevin Radke) in den kommenden Tagen wieder aufbauen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Marcel Bragula gehört zu den dienstältesten Trainern in der Fußball-Landesliga. Inzwischen ist er in der neunten Saison Chefcoach des VfL Wildeshausen. Während seiner langen Amtszeit hat der 48-Jährige schon allerhand mitgemacht, aber das war dann auch für ihn neu. „Sowas habe ich noch nicht erlebt“, sagte Bragula nach dem 0:1 (0:1) bei BW Hollage. „Das Ergebnis ist ein Witz! Diese Niederlage ist für mich nicht zu greifen, und es fällt mir schwer, dieses Spiel zu kommentieren. Wir haben 90 Minuten dominiert, hatten massenweise Chancen, der Gegner nur eine – und wir verlieren trotzdem.“

Die Krandel-Kicker hatten im Landkreis Osnabrück beileibe kein schlechtes Spiel gemacht. Im Gegenteil: Die Wildeshauser waren noch dominanter als beim 4:0 über Falke Steinfeld, zeigten laut Bragula ihre „mit Abstand beste Saisonleistung“ und diktierten von der ersten bis zur letzten Minute das Geschehen. Allerdings gab es ein Manko, und das war entscheidend: Die Gäste konnten ihre Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen. „Wir hätten 6:1 oder 7:1 gewinnen müssen. Das ist eindeutig fehlende Qualität im Abschluss, wenn man den Ball mehrfach aus fünf Metern über das Tor drischt oder sogar am leeren Tor vorbeischiebt“, haderte Bragula mit der haarsträubenden, ja geradezu fahrlässigen Chancenverwertung seiner Crew.

In der ersten Halbzeit vergaben Michael Eberle (3), René Tramitzke (2) und Kevin Radke beste Möglichkeiten. Nach dem Wechsel konnten auch Lennart Osterloh (2) und Alexander Dreher den Ball nicht im Tor der Blau-Weißen unterbringen. „Und ich rede hier nur von 100-prozentigen Chancen“, unterstrich Bragula. Maximilian Schmidt zeigte den Wildeshausern, wie es besser gemacht wird: Nach einem langen Schlag von VfL-Keeper Niklas Göretzlehner kam der Ball postwendend zurück. Die Huntestädter verpassten es, den Gegenangriff durch ein taktisches Foul zu unterbinden. „Und dann spielen sie es auch gut aus“, lobte Bragula den Aufsteiger. Mit dem ersten Kontakt beförderte Schmidt den Ball zum 1:0 in die Maschen (33.). Der 28-jährige Angreifer hat nun allein vier der fünf Saisontreffer seines Teams erzielt.

Auch im zweiten Abschnitt lief das Spiel nur in eine Richtung. Doch der Ausgleich wollte den Gästen einfach nicht gelingen. „Zum Schluss haben wir mit vier Stürmern gespielt. Abwehrspieler brauchten wir nicht, weil Hollage nicht über die Mittellinie gekommen ist“, berichtete Bragula. Doch beim Schlusspfiff rissen die Hollager die Arme jubelnd in die Höhe, weil sich die Wildeshauser weiter im Auslassen bester Chancen übertrafen. Die dickste versiebte Eberle, der kurz vor Schluss den verwaisten Kasten verfehlte (88.). Selbst Hollages Kapitän Philipp Brockmeyer spendete den geknickten VfL-Akteuren hinterher Trost.

Dagegen legte Bragula den Finger knallhart in die Wunde. „Mit so einer offensiven Leistung steigst du ab“, malte er ein düsteres Szenario. Vor dem Heimspiel gegen den SV Bad Rothenfelde (Sonntag, 11. September, 15 Uhr) ist er nun auch als Psychologe gefragt: „Einige Spieler sind richtig am Boden.“

Stenogramm BW Hollage – VfL Wildeshausen 1:0 (1:0) BW Hollage: Brockmeyer - Schönhoff, Wulftange, Smakolli (64. T. Lübben), Schwarze (84. Nichting), Schmidt (46. Lücke), M. Voßgröne (54. Pott), N. Lübben, Löker, F. Voßgröne (74. Bartke), Baron VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe (88. Meyer), Krumland, Radke, Kant, Eberle, Kupka (76. Nakelski), Stolle (69. Abel), Tramitzke, Dreher (78. Kleingärtner), Osterloh Tore: 1:0 (33.) Maximilian Schmidt Schiedsrichter: Arne Nibbrig (SV Bad Bentheim)