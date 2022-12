Silas Richter gewinnt Wildeshauser Schach-Stadtmeisterschaft

Von: Sven Marquart

Der Sieger und seine Trophäe: Silas Richter hat die Wildeshauser Schach-Stadtmeisterschaft gewonnen. © Dirk Rütemann

Wildeshausen – Die Hängepartie ist beendet: Mit einwöchiger Verzögerung ist am Dienstagabend die Wildeshauser Schach-Stadtmeisterschaft zu Ende gegangen. In der letzten noch ausstehenden Begegnung bezwang Lokalmatador Silas Richter (SK Wildeshausen) seinen Kontrahenten Uwe Wegmann (TSV Neubruchhausen) und sicherte sich damit auch den Sieg in der Gesamtwertung.

Der 17-Jährige verwies mit insgesamt sechs Punkten Martin Brüning (TSV Neubruchhausen/5,5) und Tobias Engelke (TSV Neubruchhausen/4) auf die Ränge zwei und drei. Der viertplatzierte Jens Gutsche (SK Wildeshausen) kam ebenfalls auf vier Zähler, hatte in der Buchholz-Wertung aber gegenüber Engelke das Nachsehen (26:28).

Krankheitsbedingt hatte Silas Richter den eigentlichen Finalabend in der Vorwoche verpasst. Seine Abwesenheit nutzte Brüning, um durch das Remis gegen Manfred Kolhoff (SV Kaponier Vechta) die Tabellenführung zu übernehmen. Doch davon zeigte sich Richter in seiner Nachholpartie gänzlich unbeeindruckt. Schnell gewann er einen Turm und konnte nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit die Glückwünsche seines Gegners entgegennehmen. „Das war kurz und schmerzlos“, kommentierte Dirk Rütemann, der Vorsitzende des SK Wildeshausen, den Triumph seines jungen Vereinskollegen.

Der kam ziemlich unerwartet. Denn aufgrund seiner Elo-Zahl (1453) war Richter in der Startrangliste lediglich an Position acht gesetzt. „Allerdings hat Silas während der Coronapandemie viel online gespielt und sich enorm verbessert“, erläuterte Rütemann.

Und so pflügte Richter durch das Turnier und blieb in sämtlichen sieben Runden ohne Niederlage. Gegen seine SKW-Kollegen Michael Schlausch, Heinz-Jürgen Koronowski und Gutsche sowie den Vechtaer Kolhoff und den Neubruchhauser Wegmann holte der spätere Sieger jeweils volle Punkte. Lediglich im Auftaktmatch gegen Engelke und im direkten Duell mit Brüning reichte es für ihn „nur“ zu einem Remis.

„Dagegen haben die Favoriten etwas geschwächelt“, berichtete Rütemann. So musste sich der topgesetzte Rainer Hellmann (SV Kaponier Vechta), der 2019 die letzte Auflage der Wildeshauser Stadtmeisterschaft vor der Coronapandemie gewonnen hatte, diesmal mit Rang sieben begnügen.

Nach Abschluss des Turniers zog SKW-Chef Rütemann ein durchweg positives Fazit. „Vom Konzept her war es genau richtig, auch andere Vereine einzuladen – das werden wir in Zukunft noch erweitern“, meinte er. Von den Spielern habe er nur lobenden Worte und keinerlei Kritik vernommen.