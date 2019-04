Sieben Gralla-Tore reichen nicht

Neerstedt/Harpstedt – Die Luft scheint raus zu sein: Nachdem sich die Handballer des TV Neerstedt II und des Harpstedter TB schon zuvor endgültig aus dem Rennen um die vorderen Plätze der Regionsoberliga verabschiedet hatten, kassierten sie am vorletzten Spieltag Niederlagen.

TV Neerstedt II - TSV Ganderkesee 23:31 (12:15): Thomas Lindemann konnte sich die deutliche Heimpleite nur folgendermaßen erklären: „Es war anscheinend eine Kopfsache. Für die Jungs ging es um nichts mehr – und wenn man dann nicht zu hundert Prozent bei der Sache ist, wird es gegen eine Mannschaft schwer, die noch wirklich will“, urteilte Neerstedts Betreuer. Sein Team fand gegen den Tabellendritten keinen Zugriff aufs Spiel, lag bis zur 19. Minute ständig hinten (10:10 durch Lukas Logemann). „Weder in der Offensive noch in der Defensive kamen wir so richtig zum Zuge“, fasste Lindenthal zusammen. Neben der „ausbaufähigen Deckung“ (Lindenthal) warf der Angriff zu viele Fahrkarten – teilweise frei von außen oder vom Kreis. „Das war besonders in dieser Phase der ersten Halbzeit ärgerlich, als ich das Gefühl hatte, dass wir noch den Hebel umlegen und in Führung gehen könnten“, verdeutlichte Lindenthal. Da schien sich selbst TVN-Torhüter Dennis Dohle nicht zurückhalten zu können – und markierte aus seinem Kasten heraus das 11:12 (24.). Diese Szene beschrieb Lindenthal „als einen der wenigen Lacher im Spiel: Dennis hat ja einen ziemlich harten Wurf, aber da hinten standen noch der Keeper und zwei Abwehrspieler.“ Die Kugel prallte jedoch von irgendeiner Schulter ab und veränderte dermaßen ihre Flugbahn, dass niemand mehr an sie heran kam. Es sollte der vorletzte Neerstedter Treffer bis zur Pause bleiben. Nach dem Wechsel zogen die Ganderkeseer über 18:14 (35.), 21:16 (40.) und 27:21 (50.) vorentscheidend davon.

TuS Augustfehn - Harpstedter TB (24:20 (13:11): „Da passte gar nichts zusammen“, resümierte Harpstedts Co-Trainer Tim Remme. Der Auftritt beim Tabellensiebten hatte schon unter alles andere als guten Vorzeichen gestanden. Henning Fastenau und Michael Kunsch waren privat verhindert, Philipp Thurow und Philipp Gröper gingen grippegeschwächt ins Spiel, Paul Bovensmann war nach seinem Bänderanriss noch nicht bei 100 Prozent. Er und Gröper zeigten aber eine solide Leistung in der Deckung. Aktuellster Neuzugang im HTB-Lazarett war Nils Kern, der mit einem Bänderriss im Fuß länger ausfällt. In dieser Formation „bekamen wir keinen Druck im Angriff hin“, monierte Remme: „Und unser Abwehrsystem griff in der ersten Hälfte auch nicht.“ So liefen die Gäste mit Ausnahme des 1:0 durch Patrick Gralla immer einem Rückstand hinterher, der zwischendurch über 2:4 (9.) und 5:8 (14.) anwuchs. Gralla glich zum 9:9 aus (23.), doch dann setzte sich der TuS bis zum 13:9 ab (26.). „Was ich den Jungs aber zugute halten muss: Keiner hat aufgesteckt, alle haben alles gegeben“, meinte Remme anerkennend.

In der Pause stellte er in Vertretung der urlaubenden Trainerin Désirée Görzel einiges um, was dazu führte, dass der HTB auch phasenweise sein Spiel durchdrückte. Bernhard Dasenbrock glich zum 13:13 aus (36.), der gute Lutz Menkens sorgte für eine Zwei-Tore-Führung (15:13/39.), die bis zum 19:17 (46.) Bestand hatte. „Aber dann wurde es fahrig in allen Belangen“, fand Remme, der unter anderem mit einigen fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen haderte. In der Schlussphase sah der siebenfache Torschütze Gralla nach seiner dritten Zeitstrafe noch die Rote Karte (50.). ck