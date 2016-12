Selbst 13 Treffer von Kolpack sind in Bissendorf nicht genug

Aufholjagd des TV Neerstedt endet beim 32:38 abrupt / Abwehr funktioniert nicht

+ Eike Kolpack war mit 13 Treffern einmal mehr bester Neerstedter Werfer. Doch auch er konnte die Niederlage in Bissendorf nicht verhindern. - Foto: Marquart

Neerstedt - Eike Kolpack war einfach nicht zu bremsen! Satte 13 Treffer erzielte der halblinke Rückraumschütze des Handball-Oberligisten TV Neerstedt im Auswärtsspiel beim TV Bissendorf-Holte. Doch selbst damit konnte er nicht verhindern, dass seine Mannschaft mit 32:38 (18:20) verlor und vor der Weihnachtspause auf den neunten Tabellenplatz abrutschte.

„Beide Mannschaften haben ohne Abwehr gespielt“, sagte Jörg Rademacher. Neerstedts Trainer war mit seiner Defensivabteilung so gar nicht zufrieden. Das sonstige Prunkstück der Grün-Weißen funktionierte diesmal nicht wie gewünscht und ließ gleich 38 Gegentore zu – so viele wie in keinem anderen Saisonspiel zuvor.

Dabei hatten die Gäste gut in die Partie gefunden und bis zum 7:6 (9.) durch den glänzend aufgelegten Eike Kolpack auch immer wieder vorgelegt. Doch dann übernahmen die Gastgeber, die ein hohes Tempo anschlugen, langsam das Kommando. Trotzdem konnte der wiedergenesene Linksaußen Ole Goyert zum 13:13 (20.) egalisieren. Allerdings sollte es der letzte Gleichstand der Begegnung sein. Bis zur Pause setzte sich Bissendorf auf 20:18 ab.

In der Kabine versuchte Rademacher noch einmal nachzujustieren. Aber seine Crew konnte die Anweisungen nach Wiederbeginn nur bedingt umsetzen. Die Gastgeber übernahmen gleich wieder die Initiative und bauten ihre Führung auf 28:21 (39.) aus. Rademacher nahm eine Auszeit, um seine Mannen noch einmal bei der Ehre zu packen. Zudem öffnete er seine Deckung. Diese Maßnahme griff: Neerstedt kam heran und konnte durch Kolpack auf 26:29 (45.) verkürzen. Dann wurde die Aufholjagd jäh unterbrochen. Die Hausherren nahmen Neerstedts Shooter in Manndeckung. Kolpack versuchte sich der Sonderbewachung zu entziehen, indem er nach außen auswich. Erschwerend kam hinzu, dass Björn Wolken in der zweiten Hälfte nicht mehr mitmischen konnte. Die Gelb-Blauen waren nun wieder am Drücker und zogen bis auf 33:26 (50.) davon – die Entscheidung.

Während die Mannschaft von Trainer Malte Mischok einen Gang zurückschaltete, bemühte sich Neerstedt weiter um Resultatsverbesserung, jedoch vergeblich. „Die Niederlage war total überflüssig. Wir haben zu viele Chancen ausgelassen“, ärgerte sich Rademacher nach der sechsten Saisonpleite. Für sein Team geht es am Sonnabend, 7. Januar, 19.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzwölften VfL Fredenbeck II weiter. - wz

TV Neerstedt: Legler, Oltmanns - Goyert (4), Mirko Reuter, Marcel Reuter (4), Hübner, Kolpack (13), Hoffmann (1), Wolken (2/2), Kunz (5), Schützmann (3).