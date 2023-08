VfL Wildeshausen steigert sich beim 4:1 gegen SV Atlas II nach der Pause

Von: Sven Marquart

Kein Vorbeikommen: Wildeshausens Innenverteidiger Mattes Hehr (r.) stoppt Atlas-Offensivmann Milot Ukaj. © Sven Marquart

Wildeshausen – Sieg mit Knalleffekt: Begleitet von Blitz und Donner hat der VfL Wildeshausen sein Heimspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst II in der Fußball-Bezirksliga mit 4:1 (1:1) gewonnen. Wegen des Gewitters hatte Schiedsrichter Yannik Kirchhoff (TuS Petersfehn) die Partie in der 65. Minute für gut eine Viertelstunde unterbrochen.

„Ich bin sehr zufrieden. Für ein 4:1 gegen Atlas II müssen wir uns nicht schämen“, erklärte Marcel Bragula. Allerdings verschwieg der VfL-Coach auch nicht, dass seine Crew eine „schlechte erste Halbzeit“ gespielt hatte. Den Krandel-Kickern fehlten in Kevin Radke, Christopher Kant, Christoph Stolle und Alexander Dreher jedoch Akteure, die beim furiosen 7:0 gegen den Heidmühler FC stark aufgetrumpft hatten.

Im anfänglichen 3-5-2-System mussten die Außen Robin Ramke und Michael Eberle viel nach hinten arbeiten und kamen offensiv kaum zur Geltung. Bis zur 26. Minute. Da flankte Eberle von links, und Jonas Pleus köpfte die Kugel platziert zum 1:0 ins Atlas-Gehäuse. Wenig später versäumte es Eberle, in der eigenen Hälfte Lennart Schimmler zu attackieren. Der Delmenhorster Rechtsverteidiger zog einfach mal ab und schweißte das Spielgerät zum 1:1 in den linken Giebel (31.). Anschließend hätte Angreifer Kevin Kari gegen seinen Ex-Club zweimal für die erneute Führung sorgen können. Zunächst lenkte Atlas-Keeper Kilian Sanden seinen Kopfball an die Latte (35.), dann schob er den Ball am leeren Kasten vorbei (37.).

„In der zweiten Halbzeit waren wir dann viel giftiger und haben uns reihenweise Chancen rausgespielt“, freute sich Bragula. Das 2:1 durch Kari war hochverdient (63.). Es war bereits sein sechstes Saisontor. Wegen des heranziehenden Unwetters schickte Kirchhoff die Teams nach dem Treffer in die Kabinen.

Als es nach der Unterbrechung weiterging, sorgten die beiden starken Innenverteidiger Mattes Hehr und Philip Kleingärtner (Bragula: „Unser Prunkstück“) mit einer Co-Produktion für das 3:1: Hehrs Eckstoß nickte Kleingärtner in die Maschen (76.). Und dann bescherte der lange verletzte Maximilian Seidel seinem Trainer noch „einen ganz emotionalen Moment“, indem er auf Vorlage von Eberle den 4:1-Schlusspunkt setzte (83.).

Nach vier Spielen ist der VfL Wildeshausen noch ungeschlagen und hat als Tabellenvierter acht Punkte auf der Habenseite. „Das ist nicht überragend, aber schon ein guter Start“, bilanzierte Bragula.

Stenogramm VfL Wildeshausen – SV Atlas Delmenhorst II 4:1 (1:1) VfL Wildeshausen: Mucker - Berger (46. Lehmkuhl), Kleingärtner, Nakelski (71. Mirsa), Ramke (84. Richter), Hehr, Kari, Eberle, Kupka (86. Fiedler), Meyer, Pleus (77. Seidel) SV Atlas Delmenhorst II: Sanden - Lazar, S. Jallow (72. Ille), Pietsch (64. Musiol), Ukaj, Zargaryan (46. Torske), Entelmann, Stephan, Schimmler, Hager, Knüppel (72. Adine) Tore: 1:0 (26.) Jonas Pleus, 1:1 (31.) Lennart Schimmler, 2:1 (63.) Kevin Kari, 3:1 (76.) Philip Kleingärtner, 4:1 (83.) Maximilian Seidel