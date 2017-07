Seibel lässt beim 6:1 seine Klasse aufblitzen

Dötlingen - Die drei Neuzugänge Jonas Krumland, Shqipron Stublla und Roman Seibel haben gleich im ersten Testspiel gezeigt, dass sie echte Verstärkungen für den Fußball-Kreisligisten TV Dötlingen sind. Vor allem Angreifer Seibel ließ beim 6:1 (1:0) über den TuS Hasbergen aus der 1. Kreisklasse seine Klasse aufblitzen.

„Das ist schon gehobenes Kreisliga-Niveau“, lobte Dötlingens Trainer Markus Welz. Allerdings musste er den 26-Jährigen bereits nach 25 Minuten auswechseln. Seibel hatte bei einem Zusammenprall eine große Beule am Kopf davongetragen. Rückkehrer Krumland hat wegen berufsbedingter Auslandsaufenthalte aktuell noch Trainingsrückstand. Dennoch gab der Innenverteidiger der Viererkette Stabilität. Der flinke Shqipron Stublla wirbelte auf dem Flügel und sorgte immer wieder für Torgefahr.

Hasbergen spielte sehr defensiv. In der ersten Halbzeit hatten die Dötlinger rund 80 Prozent Ballbesitz. Doch trotz zahlreicher Chancen erzielten sie lediglich einen Treffer: Aus 18 Metern setzte Lukasz Sawicki den Ball mit dem Außenrist in den Winkel (36.). „Ein Traumtor“, schwärmte Coach Welz.

Zum zweiten Abschnitt schickte er gleich elf frische Spieler auf den Platz. Und diese Garde agierte in der Offensive wesentlich zielstrebiger. „Dadurch fielen die Tore fast zwangsläufig“, erläuterte Welz. Shqipron Stublla (54.), Jan Mewis (60./65.), Patrick Brinkmann (82.) und Johan Hannink (85.) machten das halbe Dutzend voll. Was Welz nicht schmeckte: Nach dem 5:0 gab seine Crew die Disziplin in der Defensive auf. Das eröffnete Hasbergen drei gute Konterchancen. Zwei vereitelte Harm-Aike Hollmann. Den Ehrentreffer der Gäste konnte der Keeper aber nicht verhindern (88.).

„Mit dem Auftakt bin ich ganz zufrieden“, bilanzierte Markus Welz. Zumal er in Finn Kipper, Joole Bredehöft, Alec Lüdemann und Lukas Welz noch weitere Akteure in der Hinterhand hat, die diesmal nicht zum Einsatz kamen. - mar