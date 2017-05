Seibel heuert wieder beim TV Dötlingen an

Dötlingen - Fußball-Kreisligist TV Dötlingen hat sich für die Saison 2017/2018 mit Roman Seibel verstärkt. Der aktuell noch in Diensten des abstiegsgefährdeten Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst stehende Angreifer ist in Dötlingen kein Unbekannter.

„Ich wollte wieder zurück. Der Zusammenhalt in Dötlingen ist super. Außerdem kann ich den Aufwand in der Bezirksliga nicht mehr leisten“, erläuterte der 26-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung. Berufsbedingt kann der Kfz-Mechatroniker momentan kaum trainieren.

In der laufenden Spielzeit hat er für Abdin erst zwei Treffer erzielt, in der vergangenen waren es 14. In der Kreisliga-Saison 2014/2015 war Seibel mit 13 Buden hinter Sebastian Bröcker und Niklas Hiegemann (je 14) drittbester Schütze des TV Dötlingen, ehe es den Delmenhorster in seine Heimatstadt zog.

mar