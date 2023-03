Fynn Theuser fehlt dem VfL Wildeshausen nicht nur in der „Spätschicht“ beim SV Meppen II

Von: Sven Marquart

„Bittere Pille“: Wegen eines Sehnenrisses im Knie ist die Saison für Fynn Theuser vom VfL Wildeshausen vorzeitig beendet. © Sven Marquart

Wildeshausen – Schon seit Monaten quält sich Fynn Theuser mit Kniebeschwerden herum. Immer wieder versuchte es der 19-jährige Flügelspieler des VfL Wildeshausen, immer wieder musste er das Training des Fußball-Landesligisten abbrechen. Lange blieb unklar, was die Schmerzen verursachte. „Jetzt ist nach einer Ewigkeit mal diagnostiziert worden, dass es ein Sehnenriss ist“, berichtet VfL-Coach Marcel Bragula. Der Befund sei für seinen Youngster gleichbedeutend mit dem Saisonaus.

„Das ist eine bittere Pille! Zumal ich für links sonst nur Michi Eberle habe, der eigentlich überspielt ist“, seufzt Bragula. Doch es hilft nichts: In der anstehenden Auswärtspartie beim SV Meppen II am Sonntag, 17.30 Uhr, wird Eberle wieder die linke Flanke beackern müssen.

Die späte Anstoßzeit ist ungewöhnlich. „Aber manchmal muss man kleine Brötchen backen“, sagt Bragula. Weil die Bundesliga-Frauen des SV Meppen um 13 Uhr Tabellenführer FC Bayern München in der Hänsch-Arena empfangen, dürfen parallel auf den Nebenplätzen keine anderen Spiele ausgetragen werden. „So sind die Regularien. 17.30 Uhr ist die frühestmögliche Anstoßzeit. Aber dann fällt der Tatort halt mal aus“, erläutert Bragula, der bekennender Fan der Sonntagskrimireihe ist.

Bei aller Freude über die Zusagen von 20 Spielern des aktuellen Kaders ist Bragula weit davon entfernt, in „eine Art Bewahrungsmodus“ zu schalten. Angesichts von acht Zählern Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze „müssen wir anfangen, anderen was wegzunehmen, und dazu müssen wir richtig giftig sein“, fordert der 48-Jährige. Aber auch so steht seine Mannschaft vor einer Herkulesaufgabe: Die Meppener Drittliga-Reserve hat in dieser Saison auf heimischem Terrain noch nicht verloren und lediglich beim 2:2 gegen GW Mühlen Punkte gelassen. „Erschwerend kommt hinzu, dass wir auf Kunstrasen spielen“, ergänzt Bragula. Unbestritten ein weiterer Vorteil für die spielstarken Emsländer. „Biene und der SV Wilhelmshaven sind abgezockter und stärker von der Körperlichkeit. Aber spielerisch ist Meppen in der Landesliga das Nonplusultra“, unterstreicht Bragula. Die Krandel-Kicker werden kompakt stehen und die Räume eng machen müssen. „Sonst bist du chancenlos“, bestätigt der B-Lizenzinhaber.

Als Mutmacher kann den Gästen das 2:2 aus dem Hinspiel dienen. „Das war super! Da haben wir starkes Angriffspressing gespielt und eine taktisch absolut disziplinierte Leistung gezeigt“, erinnert sich Bragula. Den unerwarteten Punktgewinn hatte Fynn Theuser mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die erste Wildeshauser Herrenmannschaft sichergestellt. Diesmal muss Bragula auf Theuser ebenso wie auf Alexander Dreher und Luke Berger (beide Urlaub) verzichten. Marcel Hesselmann steht als Aushilfe ebenfalls nicht zur Verfügung. Dafür sind Marius Krumland, Christopher Kant und René Tramitzke zurück. Kevin Radke und Robin Ramke kränkelten in den vergangenen Tagen. „Aber ich gehe davon aus, dass beide dabei sind“, sagt Bragula.

Nachholspiele Drei Nachholspiele hat der VfL Wildeshausen in der Fußball-Landesliga mittlerweile angesammelt. Eine Begegnung ist bereits neu angesetzt worden. Die Partie gegen BW Hollage soll am Gründonnerstag, 6. April, 20.15 Uhr, im Krandel angepfiffen werden. Mit dem SV Wilhelmshaven hat sich der Tabellenvorletzte auf Mittwoch, 24. Mai, 19.15 Uhr, geeinigt. Die Bestätigung durch Staffelleiter Stefan Brinker steht allerdings aus. Wann das am vergangenen Sonntag ausgefallene Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 nachgeholt wird, ist noch nicht geklärt. „Wir sind im Austausch“, sagt VfL-Coach Marcel Bragula.