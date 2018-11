Seeger sehnt die Winterpause herbei

TV Dötlingen fängt sich zwei Treffer in der Nachspielzeit

+ Während Ganderkesees Kieron Hoffmann (l.) zwei Treffer und ein Eigentor erzielte, ging Roman Seibel leer aus. - Foto: Richter

Landkreis - Turbulent ging es in der Fußball-Kreisliga beim 4:4 zwischen dem TSV Ganderkesee und dem TV Dötlingen zu. In der 90. Minute führten die Gäste mit 4:2, ehe Ganderkesee in der Nachspielzeit noch zweimal netzte. Der FC Huntlosen sehnt nach dem 0:3 im Gemeindederby gegen den Ahlhorner SV die Winterpause herbei.