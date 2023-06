TV Neerstedt macht es erneut spannend

Von: Jürgen Prütt

Erzielte das 17:13: Katja Mann brachte den TV Neerstedt erstmals mit vier Toren in Führung. © Tamino Büttner

Neerstedt – Ihre Auftaktpartie in der Relegation zur Handball-Landesliga hatte die weibliche A-Jugend des TV Neerstedt beim VfL Rastede hauchdünn mit 26:25 gewonnen. Der zweite Auftritt bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen verlief für die Crew von Trainer Andreas Schwarz in der ersten Hälfte ähnlich spannend. Am Ende siegten die Gäste aber noch deutlich mit 24:17 (11:11).

Den Beginn der Partie umschrieb Schwarz als „zähflüssig“. Es wollten keine Tore fallen, schilderte der TVN-Coach. „In der zweiten Halbzeit war die Treffsicherheit zurück und damit auch der Glaube, das Spiel zu gewinnen“, konstatierte Schwarz nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Katja Mann brachte den Nachwuchs des Frauen-Oberligisten erstmals mit vier Toren in Führung – 17:13 (42.).

Auf die letzte Partie in der Gruppenphase müssen die Grün-Weißen bis zum 18. Juni warten. Dann gastiert der TSV Bremervörde in Neerstedt.

TV Neerstedt: Bremer - Brader, Hohnholt (7/1), Mann (4), Vosteen (5/1), Ahrens (1), Zimmermann (1), Steenken (3), Claußen (3), Hannig, Landt.