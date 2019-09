Schwaben verhindert niedersächsisches Triple

Landkreis – Triple verpasst: Nach zwei Siegen in Folge ist der Faustballnachwuchs des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB) nur knapp am Hattrick beim Deutschlandpokal, der deutschen Meisterschaft der Landesturnverbände, vorbeigeschrammt. In Dresden belegte der NTB in der Gesamtwertung den zweiten Platz hinter dem stark aufspielenden Schwäbischen Turnerbund.

In den vier Spielklassen triumphierten die Schwaben dreimal – einzig in der weiblichen U 18 stand Niedersachsen ganz oben auf dem Podest. Dabei war die Crew der Trainerinnen Sandra Wortmann und Carina Müller nur als Gruppenzweiter in den Finaltag gestartet. In der Vorrunde gab es neben Siegen gegen Schwaben (11:5, 11:7), Mecklenburg-Vorpommern (11:7, 11:5), Westfalen (11:8, 11:8) und Berlin/Brandenburg (11:5, 11:5) auch eine Niederlage gegen Bayern (7:11, 11:8, 9:11).

Doch am zweiten Turniertag trumpfte das NTB-Team dann groß auf und behauptete sich im Quali-Spiel gegen Schleswig-Holstein mit (11:8, 12:10). Im Halbfinale gegen Sachsen behielten die NTB-Mädchen mit 11:9, 12:10 die Oberhand. Im Endspiel kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit Bayern, das nach schwachem Start mit 6:11, 11:9, 11:4 an die Norddeutschen ging.

Ebenfalls bis ins Finale schaffte es die weibliche U 14. Nach Siegen gegen Bremen (11:2, 11:2), Sachsen (11:5, 11:3) und Baden (8:11, 11:8, 11:7) sowie einer Niederlage gegen Schwaben (5:11, 11:6, 2:11) setzte sich der Vorrundenzweite in der Qualifikation mit 11:9, 11:4 gegen das Rheinland durch. Den Schwung nahm Niedersachsen mit ins Halbfinale gegen Bayern (11:8, 11:8). Im Endspiel gegen Schwaben gelang die Revanche für die Vorrundenniederlage nicht (10:12, 9:11).

Knapp am Podest vorbei schrammten dagegen die beiden Jungenmannschaften. Die männliche U 18 zog nach Erfolgen gegen das Rheinland (8:11, 11:5, 11:8), Sachsen (11:3, 11:4), Mecklenburg-Vorpommern (9:11, 11:1, 11:2), Baden (11:6, 11:8) und Schleswig-Holstein (10:12, 11:7, 11:6) als Gruppensieger direkt ins Halbfinale ein. Dort wartete der große Favorit Schwaben, der sich knapp mit 8:11, 11:6, 11:9 behauptete. Im Spiel um Bronze hatte Niedersachsen gegen Bayern das Nachsehen (11:13, 9:11).

Ebenfalls auf Rang vier beendete die männliche U 14 das Turnier. In der Vorrunde gab es Siege gegen das Rheinland (11:9, 11:6) und Mittelrhein (11:9, 11:9) sowie eine deutliche Niederlage gegen den späteren Silbermedaillengewinner aus Berlin/Brandenburg (6:11, 6:11). In einer Dreier-Gruppe ging es dann um den Finaleinzug. Die Niederlage gegen den späteren Sieger aus Schwaben (8:11, 9:11) und der Sieg gegen Sachsen (11:4, 8:11, 11:9) reichten aber nur für das Spiel um Platz drei. Gegen Baden gab es nach gutem Start am Ende aber eine Niederlage (11:6, 9:11, 7:11).

In der Gesamtwertung lag der NTB am Ende fünf Punkte hinter Sieger Schwaben, Platz drei ging an Schleswig-Holstein.