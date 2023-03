Regionsoberliga: Harpstedter TB und TV Neerstedt II fahren wichtige Siege ein

Von: Sven Marquart

Hielt Neerstedts Abwehr zusammen: Torben Quickert machte im Innenblock einen guten Job. © Tamino Büttner

Harpstedt/Neerstedt – Die Handball-Regionsoberliga der Männer mutiert immer mehr zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Nur die Teams auf den ersten drei Plätzen – die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II (32:2), die HSG Friesoythe (26:4) und der VfL Oldenburg (23:9) – haben ein positives Punktekonto. Alle Mannschaften dahinter, vom Tabellenvierten SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn (14:16) bis zum Schlusslicht TSG Hatten-Sandkrug II (9:25), kämpfen um den Klassenerhalt. Mittendrin stecken der Harpstedter TB (13:15) und der TV Neerstedt II (13:21), die am Wochenende wichtige Siege landeten.

Harpstedter TB – TvdH Oldenburg III 33:27 (21:11): Bei der 18:19-Derbypleite in Neerstedt hatte der HTB eine Angriffsleistung gezeigt, die Udo Steinberg als „lächerlich“ bezeichnete. Nun versöhnten die Harpstedter ihren Coach wieder. „Das war zumindest in den ersten 45 Minuten ganz ordentlich. Unsere 6:0-Abwehr hat funktioniert, und vorne haben wir den Ball vernünftig laufen lassen und konzentriert abgeschlossen“, sagte Steinberg. So erarbeitete sich seine Crew über die Zwischenstände 4:0 (7.) und 7:1 (12.) eine 11:2-Führung (17.). Mit seinem Treffer zum 14:4 (22.) machte Philipp Hennken den Vorsprung erstmals zweistellig. Daniel Döhle stellte nach dem Wechsel auf 25:13 (35.). Doch ab dem 27:16 (39.) von Tjark Haake schmolz Harpstedts Polster. „TvdH hat hopp oder top gespielt, und wir haben uns von der Hektik anstecken lassen. Das war eigentlich unnötig“, meinte Steinberg. „Aber am Ende zählen die Punkte – das ist wichtig.“ Bereits an diesem Dienstag, 14. März, 20.30 Uhr, muss der HTB zum Nachholspiel beim Tabellenfünften VfL Edewecht antreten. Krankheitsbedingt steht hinter dem Einsatz von Henning Meyer noch ein Fragezeichen. Der Rückraumspieler hatte bereits die Partie gegen TvdH verpasst. „Aber sonst sieht es gut aus. Wir müssten 14 Leute sein“, erklärte Steinberg.

Stenogramm Harpstedter TB – TvdH Oldenburg III 33:27 (21:11) Harpstedter TB: N. Döhle - D. Döhle (6), Johannes (5), Gröper (4), Hartsch (1/1), Hennken (7/3), Niemann, Gralla (1), Bovensmann (3), S. Meyer (3), Haake (3), Witscher Siebenmeter: HTB 4/4, TvdH 6/3 Zeitstrafen: HTB 6, TvdH 3 Schiedsrichter: Felix Hennken/Jens Timm Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Patrick Gralla (Harpstedter TB) wegen Foulspiels (40.), Rote Karte ohne Bericht für Arne Johannes (Harpstedter TB) nach der dritten Zeitstrafe (53.)

SV Eintracht Wiefelstede – TV Neerstedt II 24:31 (10:15): Aufgrund einiger Personalprobleme schlüpfte Thomas Schuetzmann selbst ins Trikot und steuerte sechs Treffer zum Erfolg seines Teams bei. Damit war Neerstedts Trainer neben dem elffachen Torschützen Niclas Deeken einer der Sieggaranten. In der Abwehr nahm Thomas Goldberg Schuetzmanns Platz ein. Die 6:0-Deckung mit Torben Quickert und Klas Patek Vosteen im Innenblock funktionierte sehr gut. Dahinter war Finn Zirks ein starker Rückhalt. Hendrik Voß, der seinen Keeperkollegen in den letzten zehn Minuten ablöste, stand ihm in nichts nach. Die Gäste setzten sich zunächst auf 6:3 (13.) ab, mussten beim 7:7 (20.) aber den Ausgleich schlucken. Mit einem 7:1-Lauf zum 14:8 (28.) stellten die Grün-Weißen die Weichen allerdings noch vor der Pause auf Sieg. „Das war wichtig. Wir wollen unbedingt die Liga halten, damit unser neuer Trainer Nils Uhlig in der nächsten Saison in einer vernünftigen Spielklasse starten kann“, sagte Neerstedts Betreuer Maik Haverkamp.

Stenogramm SV Eintracht Wiefelstede – TV Neerstedt II 24:31 (10:15) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Quickert (4), Schrader (3/2), Strudthoff (1), Schuetzmann (6/3), Goldberg, Bruns (1), Deeken (11/2), Adams, Lehner (1), Vosteen (4) Siebenmeter: SVE 5/3, TVN 7/7 Zeitstrafen: SVE 3, TVN 3 Schiedsrichter: Oliver Lasse/Detlef Teubner