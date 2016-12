Schüttes Ehrlichkeit wird nicht belohnt

Fairer VfL verliert mit 1:3 in Emden

Wildeshausens Paul Schütte setzte im Zuspiel Akzente und gab fair eine Ballberührung zu.

Wildeshausen - Ihr faires Auftreten hat sich für die Landesliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen nicht ausgezahlt: Die Huntestädter mussten sich im Spitzenspiel beim Tabellenführer VG Emden mit 1:3 (24:26, 25:22, 19:25, 22:25) geschlagen geben.

In jedem Satz gaben die Wildeshauser in strittigen Situation Blockberührungen zu. „Doch damit holt man leider keine Punkte“, seufzte Spielertrainer Frank Gravel. Unter anderem hatte der Schiedsrichter im vierten Durchgang beim Stand von 23:22 für Emden den Ball im Aus gesehen. Doch VfL-Zuspieler Paul Schütte gab zu, dass er das Spielgerät berührt hatte. Statt Ausgleich hieß es Matchball gegen die Gäste – und Emden nahm dankend an.

Dabei waren die Wildeshauser verheißungsvoll gestartet und legten im ersten Durchgang eine 14:8-Führung vor. Durch Probleme bei der Annahme konnte Emden ausgleichen. Der Klassenprimus nutzte den zweiten Satzball zum 26:24. Bei der Wittekind-Crew kam nun der nachgereiste Marco Backhus in den Mittelblock und führte sich gleich gut ein. Mitte des zweiten Durchgangs war Linh Nguyen mehrfach erfolgreich, und der VfL schaffte über 22:19 den Satzausgleich.

Im dritten Abschnitt nahmen die Wildeshauser mehrere Bälle an, die deutlich ins Aus gegangen wären, und verloren vom 14:17 bis zum 14:21 den Anschluss. Im vierten Satz setzte Zuspieler Paul Schütte bis zum 12:8 die Akzente. Doch dann machte sich bei Linh Nguyen der Kräfteverschleiß bemerkbar: Der Außenangreifer blieb mit seinen Angriffen mehrfach im Netz hängen. Zudem rutschten Libero Christoph Albers einige Bälle durch. Dadurch gelangen Emden sieben Punkte in Folge. Die Wildeshauser gaben noch einmal alles und konnten tatsächlich zum 18:18 egalisieren. Durch leichte Fehler zogen die Hausherren aber wieder auf 23:19 davon. Der VfL-Block konnte auf 22:23 verkürzen, bevor Paul Schütte die bereits erwähnte Ballberührung zugab. Anschließend misslang Torben Dannemann die Annahme – und die zweite Saisonniederlage war besiegelt. Durch die Pleite rutschte der VfL auf den vierten Tabellenplatz ab.

„Uns fehlen in diesen engen Situationen einfach die Alternativen auf der Bank. Bleibt zu hoffen, dass im neuen Jahr die langzeitverletzten Frederik Bartelt und Maik Backhus wieder eingreifen können“, sagte Frank Gravel.

VfL Wildeshausen: Johannes Schütte, Frank Gravel, Linh Nguyen, Torben Dannemann, Leon Gravel, Marco Backhus, Conny Kramer, Christoph Albers, Paul Schütte.