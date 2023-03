Volleyball-Oberligist VfL Wildeshausen begegnet FC Schüttorf 09 II nur einen Satz auf Augenhöhe

Kaltstart: Paul Schütte musste beim VfL Wildeshausen ohne entsprechende Vorbereitung das Zuspiel übernehmen. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Nur einen Satz sind die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen dem FC Schüttorf 09 II auf Augenhöhe begegnet. In den beiden anderen Durchgängen agierten die Hausherren im Spielaufbau zu fehlerhaft, um erfolgreich sein zu können und unterlagen dem Tabellenzweiten aus der Grafschaft Bentheim schließlich klar mit 0:3 (15:25, 21:25, 14:25).

Auf Wildeshauser Seite fehlte neben Marco Backhus, Patrick Stebner und Robin Gottwald auch Spielertrainer Frank Gravel. Deshalb musste Paul Schütte ins kalte Wasser springen und ohne entsprechende Vorbereitung das Zuspiel übernehmen. Aus der zweiten Mannschaft stießen Phillip Ahlers und Michail Schumacher als Unterstützung dazu.

Mitte des ersten Satzes bekamen die Wildeshauser Probleme in der Annahme. So hieß es schnell 15:25. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber lange Zeit deutlich stabiler im Aufbau und konnten ihre Angreifer erfolgreich einsetzen. Bis zum 8:8 blieb es ausgeglichen. Nach dem 10:14 kämpfte sich der VfL auf 13:14 heran. Vom 15:17 bis zum 21:23 hielt der Tabellensechste den Rückstand konstant, ehe ein erneuter Fehler zum Satzverlust führte. Der Start in den dritten Durchgang verlief bis zum 7:8 ebenfalls ausgeglichen. Doch ab dem 12:16 brach der VfL ein und hatte am Ende deutlich das Nachsehen.

Am nächsten Samstag, 18. März, 14 Uhr, tritt der VfL Wildeshausen zum Saisonfinale bei der VSG Ammerland II an. Gegen die Drittliga-Reserve geht es um einen versöhnlichen Abschluss. „Von Platz fünf bis sieben ist in diesem Spiel noch alles drin“, erläutert Frank Gravel. Den Klassenerhalt hatte sein Team bereits Mitte Februar definitiv gesichert.

VfL Wildeshausen: Conrad Florian Kramer, Marcel Junel, Manuel Meyer, Michail Schumacher, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Andreas Fortmann, Paul Schütte, Phillip Ahlers, Linh Nguyen.