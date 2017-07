TV Brettorf II holt im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte

Brettorf - Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt haben die Zweitliga-Faustballer des TV Brettorf II eingefahren: Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Leichlinger TV, bezwang die Crew von Trainer Andreas Hirsch etwas überraschend den drittplatzierten MTV Vorsfelde mit 3:1. „Das waren Big Points! Jetzt könnte uns schon ein Sieg am letzten Spieltag reichen, um drinzubleiben“, sagte Abwehrspieler Jörn Kläner.

TV Brettorf II – Leichlinger TV 2:3 (6:11, 12:10, 11:13, 12:10, 10:12): Die Platzherren gaben nach dem 3:3 fünf Punkte am Stück ab und verloren den ersten Satz mit 6:11. Im zweiten Durchgang vergab die Brettorfer Erstliga-Reserve beim Stand von 10:8 zunächst zwei Satzbälle, nutzte den dritten dann aber zum 12:10. Im dritten Abschnitt konnten die Gastgeber zunächst zwei Satzbälle abwehren, gerieten dann aber erneut in Rückstand. Doch Benjamin Schwarze und sein stark spielender Angriffspartner Vincent Neu sowie Erik Hollmann, Marcel Osterloh und Nils-Erik Schütte in der Abwehr kämpften und schafften den Satzausgleich. Dabei hatte Leichlingen beim Stand von 10:9 schon Matchball. Im Entscheidungssatz hatte der Tabellenzweite das bessere Ende für sich und verwandelte nach gut anderthalbstündiger Spielzeit seinen insgesamt vierten Matchball zum 12:10. „Schade, da war mehr drin“, bedauerte Jörn Kläner. Doch wie schon so oft in dieser Saison patzte der Tabellensiebte in den entscheidenden Momenten bei der Annahme.

TV Brettorf II – MTV Vorsfelde 3:1 (13:11, 8:11, 11:9, 11:7): Nachdem Vorsfelde mit 1:3 gegen Leichlingen den Kürzeren gezogen hatte, war beim Tabellendritten irgendwie die Luft raus. Dagegen konnten die in identischer Besetzung spielenden Brettorfer nochmal eine Schippe drauflegen. Vor allem Youngster Nils-Erik Schütte, der hinten links ein paar ganz schwierige Bälle rausfischte, lief zu großer Form auf. Auch ohne die Routiniers Jörn Kläner und Kapitän Patrick Poppe-Hirsch fuhren die Gastgeber ihren ungemein wertvollen vierten Saisonsieg ein. „Wir wollten mal was anderes probieren. Auf lange Sicht werden die Jungen ohnehin verstärkt zum Einsatz kommen“, erläuterte Kläner.

Beim Saisonfinale am Sonnabend, 29. Juli, 15 Uhr, in Diepenau müssen die Brettorfer dann auf Marcel Osterloh verzichten. Der 17-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende im Erstliga-Team festgespielt. Ersatzkandidaten für die Position des Zuspielers sind Daniel Schumacher, Florian Höfels und Jörn Kläner, der Osterloh schon einmal vertreten hatte. Möglicherweise wird der routinierte Schlagmann Jens von Seggern aus der Regionalliga-Mannschaft in den Partien gegen den Vorletzten MTV Diepenau und den viertplatzierten Wardenburger TV mitwirken.

