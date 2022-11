TV Neerstedt siegt nach holprigem Start mit 31:25 gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen

Von: Jürgen Prütt

Neunmal erfolgreich: Linkshänder Marcel Reuter (Bild) war gemeinsam mit Spielmacher Andrej Kunz bester Neerstedter Werfer. © Sven Marquart

Neerstedt – Der TV Neerstedt hat sein Zwischentief überwunden. Nach drei sieglosen Spielen in Folge feierte der Handball-Verbandsligist aus der Gemeinde Dötlingen einen 31:25 (11:11)-Erfolg gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen. Und das ohne zwei seiner wichtigsten Spieler: Nachdem Linkshänder Max Hülsmann vor der Partie wegen Knieproblemen passen musste, sah der zuletzt in Schwanewede zehnmal erfolgreiche Julian Hoffmann von den Schiedsrichtern Olaf und Mark Wagener nach 3:39 Minuten die Rote Karte.

„Die Schiris waren der Meinung, dass Julian seinen Gegenspieler mit Absicht im Gesicht getroffen hat“, erläuterte Andreas Müller. Es blieb nicht die einzige Entscheidung der Männer in gelb, mit der Neerstedts Coach nicht einverstanden war. Einige Pfiffe hätten seine Sieben zunächst „ganz schön durcheinander gerüttelt“, merkte Müller mit Blick auf den holprigen Start an (2:6/9.).

Nachdem Jan Niklas Bruning zum 6:6 (16.) egalisiert hatte, sorgten Marcel Reuter und Stjorven Schröder für eine 8:6-Führung (18.) der Hausherren. Schröder habe in der Rolle von Julian Hoffmann einen „klasse Job“ gemacht und Andrej Kunz „das Spiel gut gelenkt“, lobte Müller. In den Mittelpunkt rückte auch Marcel Reuter: Neun Treffer steuerte Neerstedts an diesem Tag einziger Linkshänder zum vierten Saisonsieg seiner Mannschaft bei.

Endgültig schlug das Pendel aber erst im Schlussviertel zugunsten der Gastgeber aus. Florian Schrader erzielte das 21:18 (44.). Eine Minute später war das Match für den Torschützen nach der dritten Zeitstrafe vorzeitig beendet. Den Sieg ließen sich seine Mannschaftskollegen aber nicht mehr nehmen. Reuter und Schröder machten mit ihren Toren zum 28:23 (56.) den Deckel drauf. „Wir kommen nicht gut aus der Pause, berappeln uns dann aber zum Glück recht schnell“, sagte Müller. Am Ende sei es ein verdienter und „immens wichtiger“ Sieg gewesen, stellte der Bookholzberger erleichtert fest.

Erstmals nach seiner Drei-Spiele-Sperre führte Andrej Kunz beim TV Neerstedt wieder Regie. Und nicht nur das: Gemeinsam mit Marcel Reuter avancierte er auch zum Haupttorschützen. Neunmal waren beide erfolgreich. „Die Punkte bleiben heute in Neerstedt“, hatte Kunz bereits vor der Partie gesagt – und sollte Recht behalten.

Stenogramm TV Neerstedt – HSG Bützfleth/Drochtersen 31:25 (11:11) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (1), Poppe (1), Marcel Reuter (9/1), Hoffmann, Bruning (3), Deeken, Schröder (5), Auffarth (3), Kunz (9/2) HSG Bützfleth/Drochtersen: Meybohm - Bardenhagen (1), Kahrs, Leichter (2), Schwinn, N. Moje (4), Ersoy (1), Stelling, Friedrich (6/3), Y. Moje (10), Pahl, Kunert (1) Siebenmeter: TVN 4/3, HSG 3/3 Zeitstrafen: TVN 5, HSG 4 Schiedsrichter: Olaf Wagener/Mark Wagener Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Julian Hoffmann (TV Neerstedt/4.); Rote Karte ohne Bericht für Florian Schrader (TV Neerstedt) nach der dritten Zeitstrafe (45.); Rote Karte ohne Bericht für Niklas Moje (HSG Bützfleth/Drochtersen/54.)