TV Neerstedt zeigt ausgerechnet gegen Schlusslicht TV Dinklage seine „schlechteste Saisonleistung“

Von: Jürgen Prütt

Ließ ihr Team auf ein Happy End hoffen: Neerstedts Linkshänderin Leonie Voigt traf zum 23:24. © Tamino Büttner

Neerstedt – Mit einem Sieg vor eigenem Anhang den Vorsprung auf den Relegationsplatz ausbauen – mit diesem Vorhaben sind die Handballerinnen des TV Neerstedt in die Oberliga-Partie gegen den TV Dinklage gegangen. Doch da spielten die als Schlusslicht angereisten Gästen nicht mit. Nach einer 14:13-Führung zur Halbzeit kassierte Neerstedt am Ende eine bittere 26:29-Niederlage.

„Ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel liefern wir unsere schlechteste Saisonleistung ab“, haderte TVN-Trainerin Cordula Schröder-Brockshus. Einen Zähler Vorsprung hat der TV Neerstedt (16:30) drei Spieltage vor Saisonende auf den SV Werder Bremen II und den TV Dinklage (beide 15:31). Die Dinklagerinnen haben durch ihren zweiten Sieg in Folge die rote Laterne an die SG Findorff (13:33) weitergereicht.

Bisher hatte der TV Neerstedt in dieser Saison gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf abgeliefert. Im vorletzten Heimspiel erwischte die Crew um Spielmacherin Celina Struß jedoch einen schlechten Tag. Ihre Mannschaft habe sich die Pleite selbst zuzuschreiben, stellte Cordula Schröder-Brockshus fest. Ihre Schützlingen seien „vom Kopf her nie richtig reingekommen“, befand die B-Lizenzinhaberin. „Vielleicht waren sich einige Mädels auch einfach zu sicher nach den guten Auftritten zuletzt.“ Dabei schien der Tabellenelfte nach dem 4:4 (11.) durch Anna Rippe auf einem guten Weg: Erneut Rippe sowie Katharina Stuffel legten zum 6:4 nach (14.). Stuffel hatte rechtzeitig grünes Licht gegeben, nachdem sie sich bei der Niederlage in Hollenstedt eine Gehirnerschütterung zugezogen und eine Woche mit dem Training ausgesetzt hatte. Ihr Treffer zur zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung sollte in dem Kellerduell jedoch Stuffels einziger bleiben. Nachdem Nadja Kunz 51 Sekunden vor der Halbzeit auf 14:12 für den TV Neerstedt gestellt hatte, ging es schließlich beim Stand von 14:13 in die Pause.

Durchgang zwei lief dann schnell gegen die Neerstedterinnen. Die Gäste übernahmen beim 15:14 (34.) durch Fenja Blankemeyer die Führung und gaben sie nicht wieder ab. Bis zum 23:24 (53.) durch Leonie Voigt durften die Grün-Weißen auf ein Happy End hoffen. Wenige Minuten später bejubelte jedoch das Team des TVD-Trainergespanns Heidi und Fabian Winter seinen zweiten Auswärtserfolg in dieser Saison. „Wir haben auch die klarsten Chancen ausgelassen“, ärgerte sich Cordula Schröder-Brockshus.

Zwei Auswärtspartien – am kommenden Sonntag beim TV Oyten und zum Abschluss beim Wilhelmshavener HV – sowie dazwischen das Heimspiel gegen die HSG Osnabrück (Samstag, 13. Mai, 17 Uhr) stehen für den TV Neerstedt im Saisonendspurt noch auf dem Programm. „Noch haben wir alles in eigener Hand“, sagte Cordula Schröder-Brockshus.

Stenogramm TV Neerstedt – TV Dinklage 26:29 (14:13) TV Neerstedt: von Seggern, Kahler, Huntemann - K. Stuffel (1), Storck, Mathieu, Kunz (10/5), Hanuscheck, Struß (6/2), Windhorst, Brinkert, Sempert, Rippe (4), Voigt (5) TV Dinklage: Thranow - Kleine Bornhorst, Dießel (4), Waleew (1), Reinke (1/1), Vogt, Herzog (2), Fortmann (8/3), Brüning, Fröhle (5), Blankemeyer (4), Kampers (2/2), Fangmann, Niehaus (2) Siebenmeter: TVN 9/7, TVD 11/6 Zeitstrafen: TVN 4, TVD 6 Schiedsrichter: Gerhard Ditz/Andreas Mindrup