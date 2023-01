Für Cordula Schröder-Brockshus überwiegen die positiven Eindrücke

Von: Jürgen Prütt

Für Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus war der Sparkassen-Cup in Diepholz „eine gute Standortbestimmung“. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt mussten sich beim Turnier der HSG Hunte-Aue Löwen mit Platz vier begnügen. Wie im Vorfeld von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus vorausgesagt, reichte es für die Grün-Weißen beim Sparkassen-Cup in der Diepholzer Mühlenkamphalle nach der Gruppenphase „nur“ zum kleinen Finale.

In dem schenkte der Tabellenelfte der Oberliga Nordsee gegen die HSG Schaumburg-Nord eine 8:1-Führung her. 13:13 stand es gegen den Vorletzten der Oberliga Niedersachsen beim Abpfiff. Auch in der fünfminütigen Verlängerung vermochten es die Neerstedterinnen nicht, an den starken Beginn anzuknüpfen und mussten sich letztlich mit 13:17 geschlagen geben.

„Ich habe nach der hohen Führung viel gewechselt“, erläuterte Cordula Schröder-Brockshus. In der Folge habe es bei ihrer Crew einen „krassen Einbruch“ gegeben. „Schaumburg war kein starker Gegner. Wir kommen gut rein und dürfen das Spiel nicht mehr abgeben“, ärgerte sich die 29-Jährige.

Der TV Neerstedt war stark in das mit vier Ober- und zwei Landesligisten besetzte Turnier gestartet. Gegen den Elsflether TB – Zweiter der Landesliga Nord – feierte das Team aus der Gemeinde Dötlingen nach 40 Minuten einen überzeugenden 16:9-Erfolg. Dabei hatte Sina Huntemann zwischen den Pfosten gestanden. „Sina hat stark gehalten. Im Verlauf des Turniers hat sich dann ihr Fuß bemerkbar gemacht, und wir haben sie geschont“, berichtete Cordula Schröder-Brockshus, die in Rieke von Seggern und Romina Kahler zwei weitere Keeperinnen dabei hatte.

Im zweiten Gruppenspiel gegen die SG Handball Ibbenbüren stand der TV Neerstedt früh auf verlorenem Posten und musste sich letztlich mit 8:21 geschlagen geben. Gegen den Kontrahenten aus der Oberliga Westfalen habe ihre Mannschaft ein „katastrophales Spiel“ abgeliefert, nahm Cordula Schröder-Brockshus kein Blatt vor den Mund. „In 40 Minuten mit über zehn Toren zu verlieren, ist schon krass. Wir finden gegen die defensive 6:0-Abwehr keine Lösungen, und hinten verlieren wir so gut wie jedes Eins-gegen-eins“, monierte sie.

Trotzdem überwogen bei der Übungsleiterin vor dem ersten Punktspiel im neuen Jahr an diesem Dienstag, 20 Uhr, gegen den TuS Jahn Hollenstedt die positiven Eindrücke. „Wir wollten unseren Rhythmus finden. Das war eine gute Standortbestimmung“, resümierte Cordula Schröder-Brockshus und verwies auf die starken Phasen ihrer Mannschaft: „Gegen den Elsflether TB bestimmen wir die Partie über die komplette Spielzeit, und gegen die HSG Schaumburg-Nord machen wir es auch gut, bis ich angefangen habe zu wechseln.“