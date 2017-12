Spielmacherin des TV Neerstedt feiert beim 29:25-Erfolg in Nordhorn ein starkes Comeback

Schröder-Brockshus gibt wichtige Impulse

+ © Marquart Cordula Schröder-Brockshus erzielte in Nordhorn acht Treffer und gab dem Spiel des TV Neerstedt wichtige Impulse. © Marquart

Neerstedt - Auswärtsspiele beim SV Vorwärts Nordhorn endeten für die Landesliga-Handballerinnen des TV Neerstedt in den vergangenen Jahren stets mit einer Enttäuschung. Doch es geht auch anders: Diesmal bereiteten die Grün-Weißen ihrem Trainer Maik Haverkamp beim Ausflug in die Grafschaft Bentheim mit dem 29:25 (15:11) eine vorweihnachtliche Überraschung. „Die Mädchen haben das mannschaftlich gut gelöst – da muss man zufrieden sein“, freute sich der Coach über den nun schon siebten Sieg in Serie.