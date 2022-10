Oberligist TV Neerstedt kassiert mit dem 24:31 beim MTV Tostedt erste Auswärtspleite

Von: Jürgen Prütt

Treffsicher: Neerstedts Celina Struß brachte den Ball siebenmal im Tostedter Tor unter. © Tamino Büttner

Neerstedt – Dieses treffsichere Duo war zu wenig: Nadja Albes (8) und Celina Struß (7) langten im Auswärtsspiel beim MTV Tostedt zusammen 15-mal für die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt zu. Dennoch gingen die Grün-Weißen erstmals in dieser Saison auswärts als Verlierer vom Feld. Mit 24:31 (11:15) mussten sie sich dem Tabellenzweiten geschlagen geben.

Tritt der Tabellenvorletzte bei einem Spitzenteam an, ist das per se schon eine schwierige Mission. Für den TV Neerstedt war die Aufgabe nach einigen Ausfällen nicht einfacher geworden. Neben Jette Weiland (Studium in Köln) musste Trainerin Cordula Schröder-Brockshus bei den Gästen aus der Gemeinde Dötlingen auch noch Katharina Stuffel (krank) und Leonie Voigt (Trainerlehrgang) ersetzen. Ihr Mini-Aufgebot hatte zunächst einen 1:4-Rückstand (7.) wettgemacht. Der Treffer zum 5:5 (12.) durch Johanna Stuffel sollte jedoch der erste und auch letzte Ausgleich für den TV Neerstedt während der gesamten Partie bleiben. Nach einer Auszeit zog Tostedt auf 13:7 (23.) davon. In der zweiten Hälfte mühten sich die Gäste nach Kräften und verkürzten noch einmal auf 21:24 (52.). Mehr war nicht drin.

„Die Ausfälle waren nicht zu kompensieren“ haderte Cordula Schröder-Brockshus. Die fehlenden Alternativen seien das Hauptmanko gewesen. „Wir kämpfen uns noch einmal gut zurück ins Spiel, machen dann aber viele Fehler und rennen so immer dem Rückstand hinterher.“ Nach der Auszeit des MTV Tostedt nahmen die Probleme beim TV Neerstedt zu. „Unsere Wurfquote war nicht gut“, gab Cordula Schröder-Brockshus zu. Kämpferisch könne sie ihrer Mannschaft keinen Vorwurf machen, sagte die 29-Jährige. Mit den Treffern zum 23:30 (58.) und 24:31 (59.) von Nina Sempert hatten die Gäste ihr Pulver verschossen. Am Ende musste Cordula Schröder-Brockshus mit ihrer dezimierten Crew die dritte Niederlage in Folge quittieren.

Damit verabschiedet sich der Vorjahreselfte in eine dreiwöchige Pause. Weiter geht es für die Grün-Weißen am Sonntag, 6. November, 16 Uhr, mit dem richtungweisenden Kellerduell beim SV Werder Bremen II.

Stenogramm MTV Tostedt – TV Neerstedt 31:24 (15:11)



MTV Tostedt: Schulz - Daniel (8), Orth (1), Palm, Godau (1), Kröger (1), Strunk (7/1), Mencke (1), Tödter (6), Rust (3), Hesse, Hoffmann, Völckers, Fritz (3) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - Storck, Albes (8/2), Hanuscheck, Struß (7/2), Windhorst, J. Stuffel (2), Sempert (3), Rippe (4), Müsch Siebenmeter: MTV 3/1, TVN 5/4 Zeitstrafen: MTV 6, TVN 4 Schiedsrichter: Maximilian Barg/Edgar Rot