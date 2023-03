Handball-Oberligist TV Neerstedt ist beim Tabellenzweiten klarer Außenseiter

Von: Jürgen Prütt

Geht nicht mit auf Löwenjagd: Neerstedts Rückraumspielerin Anna Rippe (M.) verpasst das Spiel in der Diepholzer Mühlenkamphalle urlaubsbedingt. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Rollen sind klar verteilt: Als krasser Außenseiter treten die abstiegsbedrohten Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt an diesem Samstag, 19.15 Uhr, beim bärenstarken Aufsteiger HSG Hunte-Aue Löwen an. „Das ist schon eine coole Truppe“, adelt Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus den Tabellenzweiten.

Nach der 26:29-Pleite bei der HSG Hude/Falkenburg sind die Löwinnen wieder Jäger von Spitzenreiter SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn. Bei zwei Punkten Rückstand auf die Ammerländerinnen darf die Crew des Trainerteams Medea Mosel/Klaus Klostermann sieben Spieltage vor Saisonende jedoch weiter vom Durchmarsch in die 3. Liga träumen. „Gegen Hude haben wir nicht gezeigt, was wir können. Da war die Stimmung gedrückt“, erklärt Klaus Klostermann. „Wir stehen aber immer noch gut da. Gegen Neerstedt sind wir der Favorit, da will ich gar nicht tiefstapeln.“ Bei den Gastgeberinnen kehrt die zuletzt krank fehlende Larissa Gläser zurück.

Das Hinspiel hatten die „Lady Lions“ klar mit 31:22 gewonnen – damals noch mit Kristina Logvin. Acht Treffer erzielte die frühere Erstliga-Akteurin des VfL Oldenburg im letzten Spiel vor der Weihnachtspause. Im neuen Jahr hat die HSG Hunte-Aue Löwen ihre Siegesserie auch ohne die erkrankte Ausnahmespielerin fortgesetzt. „Das Ergebnis sagt es nicht unbedingt aus. Aber im Hinspiel haben wir phasenweise ganz gut mitgehalten. Dass die Löwinnen auch ohne Kristina Logvin eine solch gute Rolle spielen, hätte ich nicht unbedingt erwartet“, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Die Stärken der Gastgeberinnen kennt die 29-Jährige aus vielen Vergleichen aus dem Effeff. Ein besonderes Augenmerk soll ihre Mannschaft auf die Achse Karla Witte (135 Saisontreffer), Lea Hillmer (73) und Kim Klostermann (80) haben.

Der TV Neerstedt fährt ohne großen Druck, aber auch ohne ein Quartett in die Diepholzer Mühlenkamphalle. Fehlen werden die Youngsters Ida Brinkert (Spiel mit der A-Jugend) und Alina Windhorst (krank) sowie Rückraumspielerin Anna Rippe (Urlaub). Mit einem dicken Fragezeichen ist der Einsatz von Lisa Maus versehen. „Wahrscheinlich kommt die Partie für sie noch zu früh“, rechnet Cordula Schröder-Brockshus nicht mit dem Einsatz der ehemaligen Huderin. Neerstedts Kreisläuferin hatte mit einem gebrochenen kleinen Finger bereits die beiden vorigen Spiele gegen den ATSV Habenhausen (21:27) und den MTV Tostedt (16:15) verpasst.