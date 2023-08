Schröder-Borckshus: „Wir haben Fortschritte gemacht“ – Neerstedts Trainerin mit „Erima“-Cup zufrieden

Neerstedts Nadja Albes startete mit einem 19:14-Erfolg gegen den TV Cloppenburg in den „Erima“-Cup. © Büttner

Beim Handball-Oberligisten TV Neerstedt läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Eine Woche nach dem Testspiel-Doppelpack gegen die Landesligisten GW Mühlen (22:23) und Elsflether TB (31:29) stand an diesem Wochenende in eigener Halle das Turnier um den „Erima“-Cup an.

Neerstedt – „In der Abwehr haben wir deutliche Fortschritte gemacht“, zeigte sich Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Borckshus zufrieden, obwohl es für ihre Mannschaft in den drei Vergleichen über zweimal 20 Minuten letztlich nur zu einem Sieg gereicht hatte.

In den vergangenen drei Jahren hatte der „Erima“-Cup Corona-bedingt eine Pause eingelegt

Die Grün-Weißen hatten sich am Samstag ein interessantes Teilnehmerfeld zusammengestellt. Mit Eintracht Hildesheim (Oberliga Niedersachsen), dem TV Cloppenburg (Landesliga Nord-Ost), der HSG Petershagen/Lahde (Verbandsliga Westfalen) sowie Gastgeber TV Neerstedt (Oberliga Nordsee) waren drei Wochen vor dem Saisonstart in den Frauen-Oberligen vier Teams aus vier verschiedenen Ligen am Start. Den „Erima“-Wertgutschein in Höhe von 500 Euro sowie einen Handball für den Turniersieg nahm am Ende die HSG Petershagen/Lahde mit an die Weser. Das Team aus dem Kreis Minden-Lübbecke setzte sich nach Siegen gegen Eintracht Hildesheim (21:17) und den TV Cloppenburg (21:18) auch im letzten Turnierspiel mit 13:11 gegen den TV Neerstedt durch. Bei einem Erfolg mit drei Toren Unterschied wäre Platz eins an die Crew von Schröder-Brockshus gegangen.

„Wir haben nicht voll auf Ergebnis gespielt und zu viele Fouls gezogen“, stellte Schröder-Brockshus fest. Unter dem Strich sei das letzte der drei Spiele das schwächste von ihrer Mannschaft gewesen, urteilte die 30-Jährige. Der TV Neerstedt war mit einem 19:14-Erfolg über den TV Cloppenburg in das Turnier gestartet.

Der zweite Auftritt gegen Eintracht Hildesheim ging mit 17:19 verloren. Eine zwischenzeitliche 13:12-Führung (14.) reichte den Grün-Weißen nicht zum Sieg. Gegen den letztjährigen Oberligisten aus Petershagen brachten den TVN nach einer 10:9-Führung (27.) drei Zeitstrafen in Folge auf die Verliererstraße. „Eintracht Hildesheim war individuell am besten besetzt, die HSG Petershagen/Lahde hat sich jedoch eingespielter präsentiert“, zog Schröder-Brockshus ein Fazit, nachdem ihre Crew beim hauseigenen Turnier auf dem dritten Platz gelandet war.

Das nächste Testspiel steht für den TV Neerstedt am kommenden Sonntag, 13. August, beim Oberliga-Absteiger SG Findorff an. Cordula Schröder-Brockshus wird den Formcheck ihrer Mannschaft beim letztjährigen Ligarivalen verpassen. Die 30-Jährige weilt beruflich in Indien und wird erst einen Tag vor dem Saisonauftakt in eigener Halle gegen die SG Friedrichsfehn (Samstag, 26. August, 19 Uhr) zurückerwartet.