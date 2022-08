Schrinners Hattrick ebnet FC Huntlosen den Weg in Runde drei

Von: Sven Marquart

Durfte auch mal: Huntlosens Tom Kunst erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0. © Tamino Büttner

Landkreis – Als erste Mannschaft hat der FC Huntlosen die dritte Runde des Fußball-Kreispokals erreicht. Der Kreisligist setzte sich in seiner Zweitrundenpartie bei Borussia Delmenhorst aus der 2. Kreisklasse ungefährdet mit 9:1 (4:0) durch.

Kein Wunder also, dass Georg Zimmermann an der Leistung seiner Crew nicht viel auszusetzen hatte. „Wie in den meisten Vorbereitungsspielen waren wir wieder sehr dominant. Diesmal hat es sich auch im Ergebnis ausgedrückt. Neun Tore muss man auch gegen eine Mannschaft aus der 2. Kreisklasse erst einmal schießen“, meinte der 68-jährige Harpstedter. Besonders freute ihn, dass sein Team seriös und konzentriert agierte, ohne jeden Anflug von Überheblichkeit. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass viel Potenzial in ihr steckt.“

Doch wer Zimmermann kennt, weiß, dass er „nie ganz zufrieden“ ist. Verbesserungsmöglichkeiten sieht er vor allem noch beim Übergang vom Mittelfeld in den Angriff: „Die Stürmer werden immer nur lang geschickt. Sie dürfen aber auch gerne mal entgegenkommen, damit wir für den Gegner nicht so leicht auszurechnen sind“, erläutert Zimmermann. Das sei jedoch mit einem längeren Lernprozess verbunden.

Mit einem lupenreinen Hattrick zum 3:0 brachte Kolja Schrinner die Gäste schnell auf die Siegerstraße (10./16./36.). Der 36-jährige Sturmroutinier hätte bis zu seiner Auswechslung (60.) noch zwei weitere Treffer erzielen können, scheiterte aber unter anderem am Pfosten. Für die 4:0-Pausenführung sorgte Henry Deye, der auf der rechten Außenbahn viel Laufarbeit verrichtete (43.). „Henry entwickelt sich sehr gut“, lobte Zimmermann Deyes engagierten Auftritt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tom Kunst zunächst auf 5:0 (54.), ehe Can-Luca Dikmen im Anschluss an einen Eckstoß Borussias Ehrentreffer markierte (62.). „Das hat mir nicht gefallen!“, rügte Zimmermann: „Wir haben eine 8:3-Überzahl, aber jeder verlässt sich auf den anderen – das darf nicht passieren.“

Die weiteren Treffer durch Marvin Schoon (71./85.), Philipp Passon (74.) und Stefan Merz (84.) versöhnten den Übungsleiter dann wieder. Ebenso die starke Zweikampfquote von Patrick Bleckert, der auf der rechten Position in der Huntloser Dreierkette kaum ein direktes Duell verlor.