VfL schrammt knapp am Podest vorbei

Wildeshausen - Der fünfte Platz bei der deutschen Seniorenmeisterschaft 2016 war für die Ü 47-Volleyballer des VfL Wildeshausen bereits ein Riesenerfolg. Bei der DM in Minden haben die Huntestädter ihr Vorjahresergebnis jetzt sogar nochmal getoppt: Als Vierter schrammten sie nur hauchdünn am Siegerpodest vorbei.

„Nach einer kurzen Enttäuschung wegen der verpassten Medaille überwog aber die Freude. Einmal überraschend Fünfter zu werden, ist eine Sache. Diese Leistung im Folgejahr noch zu übertreffen, ist deutlich höher einzuschätzende. Darauf dürfen wir alle wirklich stolz sein“, sagte VfL-Zuspieler Frank Gravel.

Am ersten Turniertag mussten die Wildeshauser lange auf ihren Einsatz warten. Sie nutzten die Gelegenheit, um ihre Gegner zu beobachten. Nachdem sich der ASV Dachau trotz eines Satzrückstands noch im Tiebreak gegen Orplid Frankfurt durchsetzen konnte, war zudem klar, dass der VfL schon mit einem Sieg gegen Frankfurt ins Viertelfinale einziehen würde. Gesagt, getan. Aufbauend auf eine gute Annahme, setzten sich die Huntestädter mit 2:0 (25:17, 28:26) gegen die Hessen durch und ließen sich auch von ein paar kleinen Unkonzentriertheiten im zweiten Satz nicht aus der Erfolgsspur bringen. In der zweiten Vorrundenpartie musste sich der VfL dem ASV Dachau knapp mit 1:2 (22:25, 25:19, 10:15) geschlagen geben.

Im Viertelfinale revanchierten sich die Wildeshauser durch das 2:0 (25:23, 25:19) über den Alfterer SC für die knappe Tiebreakniederlage im Vorjahr. Es war ihre beste Turnierleistung, die Appetit auf mehr machte. „Danach kam bei allen der Wunsch nach einem Platz auf dem Treppchen hoch“, berichtete Gravel. Dazu fehlte noch ein Sieg am zweiten Turniertag.

Doch der sollte dem VfL nicht gelingen. Im Halbfinale hatten die Wildeshauser mit 0:2 (17:25, 22:25) das Nachsehen gegen den USV Halle. Der spätere deutsche Meister war in den entscheidenden Situationen meistens cleverer. Mit starken Aufschlägen brachten die Hallenser die VfL-Annahme ins Schwimmen und gewannen den ersten Satz klar. Den zweiten Durchgang konnten die Wildeshauser lange ausgeglichen gestalten. Immer wieder kam Dirk Meyer mit seinen Angriffen durch. Allerdings zog der VfL in den entscheidenden Momenten bei engen Bällen am Netz meist den Kürzeren. „Da war Halle einfach abgebrühter“, musste Gravel anerkennen.

Im Spiel um Platz drei trafen die Wildeshauser erneut auf den ASV Dachau, dem sie nach völlig verkorkstem Beginn mit 0:2 (18:25, 24:26) unterlagen. Obwohl dem VfL der Kräfteverschleiß deutlich anzumerken war, konnte er den zweiten Durchgang offener gestalten. Dirk Meyer hielt seine Farben mit erfolgreichen Angriffen im Spiel. Mit einem Ass zum 24:23 besorgte Meyer seinem Team sogar einen Satzball. Beim folgenden Ballwechsel schlug Axel Thuernagel aus Sicht der Wildeshauser den gegnerischen Block an, bevor das Spielgerät ins Aus segelte. „Schiedsrichter und Gegner sahen es leider anders“, bedauerte Gravel. Auch die beiden folgenden Punkte gingen an Dachau.