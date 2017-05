Schluss mit fahrlässig

Wildeshausen - Ausgerechnet Frederik Dittmar! Dass gerade der 18-Jährige beim enttäuschenden 1:1 gegen Schlusslicht TuS Pewsum den einzigen Treffer für den abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen erzielt hatte, fand Trainer Marcel Bragula „schon irgendwie bezeichnend“.

Denn Dittmar ist nicht eben als Torjäger bekannt. Der sehenswerte Dropkick zum Ausgleich war sein bislang einziger Punktspieltreffer für die Krandel-Kicker. Doch auch vor seinem Wechsel von den A-Junioren des TSV Ganderkesee in die Kreisstadt hatte der Linksfuß wenig Grund zum Jubeln. „Da hat er auch nie ein Tor geschossen, hat mir Sven Apostel erzählt“, berichtet Bragula. Was er damit verdeutlichen will: Seine Crew hatte nicht nur gegen Pewsum, sondern auch schon beim TSV Oldenburg (2:3) massive Probleme, das Netz des Gegners zappeln zu lassen. Das bislang letzte Wildeshauser Stürmertor markierte René Tramitzke beim 3:1 gegen Kickers Emden.

Vor der Auswärtspartie beim SV Bad Bentheim (Sonntag, 14 Uhr) bildete deshalb das „Rausspielen und Verwerten von Torchancen“ den Schwerpunkt in den Wildeshauser Übungseinheiten. „Wir dürfen nicht so fahrlässig mit unseren Möglichkeiten umgehen wie in den letzten beiden Spielen. Und ein bisschen besser Fußball spielen als gegen Pewsum dürfen wir auch“, fordert Bragula vor der Reise in die Grafschaft.

Zumal er den Tabellenvorletzten stärker einschätzt als die beiden jüngsten Gegner. Denn in Spielertrainer Jörg Husmann (6 Saisontreffer), Sebastian Schmagt (7), Simon Hennig (5) und Nico Neumann (4) haben die Gastgeber „schon ein paar gute Fußballer“ in ihren Reihen. Neumann traf im Hinspiel zum 1:1-Endstand (78.), nachdem Lennart Feldhus den VfL in Führung gebracht hatte (73.).

Um die fünf Zähler große Lücke zum rettenden zwölften Tabellenplatz (wenn der BV Cloppenburg nicht aus der Oberliga absteigt) zu schließen, brauchen die Wildeshauser aus den verbleibenden drei Partien in Bad Bentheim, gegen den Tabellendritten SC Melle 03 (Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr) und bei Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst (Sonntag, 28. Mai, 15 Uhr) vermutlich die optimale Ausbeute. „Wenn wir noch was reißen wollen, müssen wir neun Punkte holen, sonst wird das nichts“, bestätigt Bragula. Allerdings geht seine Mannschaft auf dem Zahnfleisch. So konnten die angeschlagenen Lennart Flege und Ole Lehmkuhl in dieser Woche nicht trainieren. Fehlen wird in Bad Bentheim auf jeden Fall Frederik Dittmar, der gegen Pewsum seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison gesehen hatte. Ausgerechnet. - mar