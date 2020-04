Schlüter sichert ersten Sieg

Wildeshausen – Sie hatten Besserung gelobt und haben ihr Versprechen nun in die Tat umgesetzt: Nach der 4:6-Auftaktniederlage gegen den VfR Voxtrup haben Nils Schlüter und Ole Lehmkuhl ihre zweite Partie in der eFootball-Landesliga gewonnen. Knapp mit 5:4 behauptete sich das Duo vom VfL Wildeshausen gegen den SC Melle 03.

Der Sieg war vor allem Schlüters Verdienst, der im Match gegen Amir Redzic mit 4:2 die Oberhand behielt. Der Wildeshauser war deutlich besser als der SC-Angreifer und hätte noch höher gewinnen können. Weil Redzic kurz vor Schluss der zweite Treffer gelang, wurde es in der Endabrechnung noch einmal eng. Denn Lehmkuhl unterlag seinem Meller Kontrahenten Dennis Greiff mit 1:2. Nach torloser erster Halbzeit konnte der Huntestädter den 0:1-Rückstand im zwei Abschnitt noch ausbügeln, kassierte dann aber kurz vor Spielende das entscheidende 1:2. In der Addition der beiden Partien stand so unterm Strich ein 5:4 für die Wittekind-Crew, die sich dadurch in der Tabelle vom sechsten auf den fünften Platz verbesserte.

„Nils ist zurzeit ganz gut in Form. Ich habe zuletzt wenig Fifa gespielt und müsste mal ein bisschen mehr machen, damit ich auch mal ein Spiel gewinne“, meinte Lehmkuhl selbstkritisch. Vor der Pleite gegen Greiff hatte er schon gegen den Voxtruper Sami Harikou den Kürzeren gezogen (2:4).

Bereits an diesem Freitag geht es für die Wildeshauser Konsolenkicker weiter. Gegner ist der Tabellensechste SV Union Lohne. mar