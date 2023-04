Kreisliga: Schafft Huntlosen den Turnaround?

Von: Julian Diekmann

Laufduell: Jonas Evers (re.) will im Abstiegsduell beim FC Huntlosen ähnlich beherzt zupacken, wie hier gegen Ahlhorns Mirsad Stubbla. © Büt

Der 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. So hofft der Tabellenletzte FC Huntlosen endlich auf den erhofften Befreiungsschlag. Sollte dieser heute Abend gegen Beckeln Fountains nicht gelingen, dürfte es für das Team von Georg Zimmermann schwer werden, die Klasse noch zu halten. Auch der VfL Wildeshausen II ist noch nicht gerettet, will den Schwung aus dem Munderloh-Spiel unter der Woche mit ins Duell beim Fünften VfL Stenum II nehmen. Der Harpstedter TB plant dagegen die Rückkehr in die Erfolgsspur, während der TV Dötlingen spielfrei ist.

Bookholzberger TB – Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 1:4): Nachdem die Harpstedter vergangene Woche das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TV Munderloh mit 3:6 in den Sand gesetzt hatten, wollen sie es am heutigen Freitag besser machen und beim Bookholzberger TB zu alter Stärke zurückfinden. Ansporn dabei könnte auch das Last-Minute-Remis von Wildeshausens Reservemannschaft gegen Spitzenreiter TV Munderloh unter Woche geben (siehe Bericht unten). „Ich habe Selcuk (Keyik, Trainer des VfL Wildeshausen II, d. Red.) nach dem Spiel angerufen und mich erst mal bedankt“, scherzt Harpstedts Coach Thorsten Graf: „Er hat mir aber gleich gesagt, dass wir die nächsten sind, die auf seiner Liste stehen.“ Und zwar am kommenden Mittwoch, wenn der HTB zum Nachholspiel beim VfL II gastiert. Vorher will Graf, der aktuell mit zwei Spielen weniger sieben Punkte hinter Tabellenführer Munderloh auf Platz zwei lauert, seine Hausaufgaben machen und möglichst einen „Dreier“ in Bookhoolzberg einfahren. „Wir werden voll auf Sieg spielen“, verspricht der HTB-Trainer, der heute auf Timo-André Höfken (fünfte Gelbe), Marik Landgraf (Gelb-Rot-Sperre) und Christoph Kammann (Bänderriss) verzichten muss.

FC Huntlosen – Beckeln Fountains (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 2:3): Während Harpstedt also noch um den Titel mitspielt, erwartet die Zuschauer heute Abend in Huntlosen Abstiegskampf pur! Der Tabellenletzte braucht gegen den Viertletzten Beckeln unbedingt einen Sieg. „Zuletzt waren wir immer dicht vor einem Punktgewinn, jetzt müssen wir endlich auch mal erfolgreich sein“, fordert FCH-Trainer Georg Zimmermann von seinen Spielen klipp und klar einen „Dreier“ ein. Das klappe aber nur, „wenn wir Moral, Einsatzbereitschaft und einen 90-minütigen Kampf an den Tag legen“. Zumal er von Beckeln keinerlei Geschenke erwarte. „Ich erwarte eher einen Abnutzungskampf“, sagt Zimmermann, der besonders den Zusammenhalt des Gegners lobt. „Becklen ist ein eingeschworener Haufen. Das wird nicht einfach.“ Geschenke wird es nicht geben, muss Beckelns Trainer Matthias Büsing Zimmermann enttäuschen: „Auch, wenn ich Georg sehr schätze.“ Sein Ziel sei viel mehr, den Abstand zu Huntlosen von elf auf 14 Punkte auszubauen. Dabei muss Büsing jedoch Malte Sander (Oberschenkel), Sebastian Bahrs (Knie) und Kian Töllner (Urlaub) verzichten.

VfL Wildeshausen II – VfL Stenum II (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 1:2): Nach dem starken 4:4 unter der Woche bei Klassenprimus Munderloh, wollen die Spieler von Trainer Selcuk Keyik den Schwung mitnehmen und auch den Fünften VfL Stenum II ärgern. „Ich erwarte, dass meine Spieler mit einer ähnlichen Intensität wie gegen Munderloh in das Spiel gehen“, sagt Keyik, der Robin Landgraf (fünfte Gelbe), Jonas Pleus (Leiste) und Marcel Fiedler (privat verhindert) ersetzen muss: „Wir dürfen jetzt nicht die Füße hochlegen, sondern müssen noch einmal an unsere Leistungsgrenze gehen.“