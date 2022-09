Schadwinkels Hattrick ist für SC Dünsen nur einen Zähler wert

Von: Sven Marquart

Erzielte einen Treffer, vergab aber auch zwei Chancen: Samir Latifi (am Ball) markierte das 2:1 für Aufsteiger VfL Wildeshausen IV. © Tamino Büttner

Landkreis – Trotz einer 3:0-Führung ist der SC Dünsen in der 2. Fußball-Kreisklasse bei der SG Bookhorn nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Premieren gab es für den VfL Wildeshausen IV und den SC Colnrade: Aufsteiger Wildeshausen holte mit dem 2:2 gegen Borussia Delmenhorst seinen ersten Punkt, während die Colnrader mit dem 1:4 gegen den VfL Stenum IV ihre erste Saisonniederlage bezogen.

VfL Wildeshausen IV – Borussia Delmenhorst 2:2 (1:1): Ganz glücklich waren die Krandel-Kicker mit dem Teilerfolg nicht. „Das waren eher zwei verschenkte Punkte“, meinte VfL-Spielertrainer Matthias Ruhle. Seine Crew war zwar spielbestimmend, hatte gegen die physisch starken Borussen aber Probleme sich durchzusetzen. „Außerdem müssen wir unsere Torchancen besser nutzen“, erklärte Ruhle. Nach einem Eckstoß hatte Florian Düser die Platzherren mit 1:0 in Führung gebracht (25.). Justin Bußmann egalisierte zum 1:1-Pausenstand (38.). Gleich nach dem Seitenwechsel schloss Samir Latifi einen schönen Spielzug mit dem 2:1 ab (47.). Anschließend versäumten es Latifi (2) und Florian Schmidt, den dritten Treffer nachzulegen. Stattdessen erzielte Martin Glaas per Foulelfmeter das 2:2 (85.).

SC Colnrade – VfL Stenum IV 1:4 (0:0): In der ersten Halbzeit hatte Colnrade mehr vom Spiel, konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen. Unter anderem versprang Marek Harms der Ball, als er nach etwa einer halben Stunde allein auf VfL-Keeper Paul Friedrich zusteuerte. Das rächte sich kurz nach Wiederbeginn, als Marcel Matuschek zum 1:0 für Stenum traf (50.). „Das kam komplett aus dem Nichts“, ärgerte sich Colnrades Spielertrainer Sascha Albers. Und es sollte für seine Elf noch schlimmer kommen: Matuschek erhöhte auf 2:0 (66.), und René Bausen legte mit einem von Maik Bahrs verursachten Foulelfmeter das 3:0 nach (78.). Zwar konnte Erik Lindemann nach einem abgewehrten Eckstoß aus 20 Metern auf 1:3 verkürzen (88.), doch postwendend markierte Christian Kistritz das 4:1 für Stenum (89.). „Die erste Halbzeit war okay. Nach dem 0:2 haben wir die Köpfe hängen lassen. Aber sonst kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen – der Einsatz und die Leistung haben gestimmt“, sagte Albers. Ein Sonderlob zollte er seinem Aushilfstorwart Stefan Bruns, der in den ersten 45 Minuten mehrfach stark rettete.

SG Bookhorn – SC Dünsen 3:3 (0:3): „Die erste Halbzeit war unsere beste in dieser Saison – es hat richtig Spaß gemacht zuzusehen“, schwärmte Dünsens Coach Nico Seipel. Zur Pause führte seine Elf durch einen lupenreinen Hattrick von Dennis Schadwinkel mit 3:0. Zunächst war der Angreifer per Flachschuss erfolgreich (9.). Dann vollstreckte er nach einem Ballgewinn von Mewes Wessel trocken zum 2:0 (30.), dem er aus spitzem Winkel noch das 3:0 folgen ließ (45.+10). Schiedsrichter Michael Koch (SV Rethorn) ließ in Hälfte eins zehn Minuten nachspielen, weil Bookhorns Keeper Pascal Ahlers nach einem Pressschlag zweimal am lädierten Fuß behandelt werden musste. Nach der Pause ging es für Ahlers nicht mehr weiter. „Es gehört zum Lernprozess dazu, dass ein 3:0 keinen Wert hat, wenn man nicht weitermacht“, meinte Seipel. Denn zu Beginn des zweiten Abschnitts war plötzlich Bookhorn am Drücker. Max Wichmann verwertete einen Lattenabpraller zum 1:3 (60.). Dann musste Seipel seinen Sechser Lukas Pake, der bis dahin „ein astreines Spiel gemacht“ hatte, wegen Knieproblemen auswechseln (64.). Endgültig nervös wurden die Gäste, als ihr Keeper Andy Potthoff einen Eckstoß zum 2:3 ins eigene Tor gelenkt hatte (79.). Mit einem satten Distanzschuss stellte Pascal Ripken schließlich den 3:3-Endstand her (90.+2).