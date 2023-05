Teams des SC Wildeshausen wollen beim Deutschland-Cup ihren Heimvorteil nutzen

Von: Sven Marquart

Teilen

Klein, aber oho: Auch bei der Heim-DM soll für Milagro petit in der Altersklasse 11–15 mindestens eine Top-fünf-Platzierung herausspringen. © SC Wildeshausen

Wildeshausen – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir sind in den letzten Zügen. Ich hoffe, dass alles glattgeht“, sagt Tatjana Kasper vom SC Wildeshausen. Ihr Verein erwartet an diesem Samstag, 13. Mai, die besten Teams der Republik zum Deutschland-Cup im DTB-Dance der Kleingruppen.

Für den Sportclub ist es die Premiere als Deutschland-Cup-Gastgeber. Nachdem die Huntestädterinnen im vergangenen Jahr in Dörnhagen drei Podestplätze abgeräumt hatten, reifte in ihnen der Wunsch, sich auch einmal vor heimischem Publikum der Konkurrenz zu stellen. „Wir haben uns beworben und den Zuschlag bekommen“, berichtet Tatjana Kasper. Daran sind zahlreiche Auflagen gekoppelt. „Die waren aber alle gut zu erfüllen“, findet Tatjana Kasper. Unter anderem galt es, einen Livestream zu organisieren. Das Internetportal sportdeutschland.de überträgt den Wettkampf, der um 11 Uhr in der Wildeshauser Gymnasiumsporthalle beginnt.

Normalerweise trainieren die SC-Tänzerinnen in der Wallschulsporthalle. Der Umzug an die Humboldtstraße erfolge „aus Platzgründen“, erläutert Tatjana Kasper. Die Gymnasiumhalle lasse sich mittels Trennvorhang in drei Abschnitte unterteilen: Zwei werden zur Wettkampf-, einer zur Aufwärmfläche. „Der Boden ist aber fast identisch – da gibt es keine großen Unterschiede“, meint Tatjana Kasper. An diesem Freitag nach Schulschluss beginnt das Organisationsteam mit dem Aufbau. Ab 18 Uhr stehen dann bereits die ersten Stellproben an.

Die aus jeweils drei bis fünf Tänzerinnen und Tänzern bestehenden Gruppen ermitteln beim Deutschland-Cup in drei Altersklassen (11–15, 15+ und 25+) ihre deutschen Meister. „Wir haben uns in allen Altersklassen mit je einem Team über die Landesmeisterschaft qualifiziert“, sagt Tatjana Kasper. Sie selbst startet mit dem Ensemble Movéra in der Altersklasse 25+. Die Wildeshauserinnen haben eine Choreografie zum Thema „Escape Rooms“ einstudiert. Im vergangenen Jahr wurden sie beim Deutschland-Cup Dritte.

Die von Hannah Kayser trainierte Gruppe Maravilo kämpft in der Altersklasse 15+ um eine gute Platzierung. „Wozu sind Kriege da?“ lautet ihr Thema. Maravilo mussten sich im Vorjahr nur Relevé Petit vom Oldenburger TB geschlagen geben. Der Titelverteidiger sei auch diesmal wieder stark einzuschätzen. „Überhaupt ist die 15+ am stärksten besetzt“, sagt Tatjana Kasper.

Außerdem vertreten Milagro petit in der Altersklasse 11–15 die Wildeshauser Farben. In Dörnhagen wurde die Crew des Trainerduos Hannah Kayser/Paula Schmidt Dritter. Nur die Winzigkeit von 0,034 Punkten trennte sie damals von Rang eins.

„Nachdem im vergangenen Jahr alle drei Teams einen Platz auf dem Podest ergattern konnten, ist die Anspannung, auch bei der Heim-DM gut abzuschneiden, natürlich groß“, sagt Tatjana Kasper. Sie hofft, dass sich das Lampenfieber in Grenzen hält: „Nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht.“ Eine Top-fünf-Platzierung sollte aber für alle drei Wildeshauser Teams herausspringen.

„Wir würden uns über zahlreiche Zuschauer freuen“, sagt Tatjana Kasper. Der Eintritt kostet vier Euro.

Haben starke Konkurrenz: Maravilo starten beim Deutschland-Cup in der Altersklasse 15+. © SC Wildeshausen