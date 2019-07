Sartor und Fresenborg mit makelloser Bilanz

Wildeshausen – Grund zum Feiern für den TC Altona Wildeshausen: Durch das 3:3 gegen den direkten Konkurrenten TuS Eintracht Rulle krönten sich die Herren 55 zum Meister der Tennis-Regionsliga. Beinahe hätte es sogar einen Doppeltriumph gegeben. Doch Altonas Herren 40 scheiterten mit 1:5 am TSV Drebber und verpassten dadurch den Regionsliga-Titel. Derweil erkämpften die TCA-Damen mit den 3:3 beim TV Lutten ihren ersten Punkt in der 2. Regionsklasse.

Herren 55, Regionsliga: TC Altona Wildeshausen – TuS Eintracht Rulle 3:3: „Am Anfang der Saison hätte ich nicht gedacht, dass wir es ganz an die Spitze schaffen. Dass wir so weit gekommen sind, daran haben Spieler wie Kay Lassen und Christian Reiser einen ganz großen Anteil“, lobte Mannschaftsführer Axel Sartor die beiden Spitzenspieler. Aber auch Sartor, der zugleich Vereinsvorsitzender ist, trug mit makellosen Bilanzen in Einzel (4:0) und Doppel (2:0) erheblich zum Erfolg seiner Crew bei. Gleiches gilt für Hans Fresenborg (3:0/2:0).

Zum Saisonkehraus hätte den ungeschlagenen Huntestädtern bereits eine 1:5-Niederlage zum Titel gereicht. „Aber die Jungs haben gefightet, und so sind wir mit 3:3 aus der Partie gegangen“, berichtete Sartor, der diesmal nicht dabei war. Zwar bekam Wildeshausens Nummer vier Reinhard Mucker gegen Heiko Vietz kein Bein an den Boden, und auch Christian Reiser zog an Position zwei gegen Eugen Wellmann in zwei Sätzen den Kürzeren, doch dafür fertigte Kay Lassen im Spitzeneinzel Rulles Nummer eins Hartmut Bordel mit 6:4, 6:3 ab. Außerdem siegte Hans Fresenborg mit 6:3, 7:5 über Geert Nyhoff. Im Doppel triumphierten Lassen/Mucker mit 7:6, 6:3 über Bordel/Willi Trienen. Das 0:6, 0:6 von Reiser/Walter Finkenzeller gegen Wellmann/Nyhoff konnten die Gastgeber locker verschmerzen.

Herren 40, Regionsliga: TC Altona Wildeshausen – TSV Drebber 1:5: Auch wenn die Hausherren verbissen um ihre Titelchance kämpften, setzte sich der Klassenprimus aus Drebber am Ende keinesfalls unverdient durch. Allerdings erst nach großem Fight. Gleich drei Einzel wurden nämlich erst im Matchtiebreak entschieden. Nur Andre Röpken bekam beim 2:6, 3:6 gegen Drebbers Nummer vier Kai Winkelmann keinen Stich, alle übrigen Partien gingen in den dritten Satz. Und hier hatten die Gäste das etwas stabilere Nervenkostüm. So rettete sich TSV-Spitzenspieler Andreas Lustig mit 10:5 gegen Kay Lassen ins Ziel, und an Position drei feierte Drebbers Tobias Foth einen knappen 6:7, 7:5, 10:4-Erfolg über Oliver Thomas. Lediglich Wildeshausens Nummer zwei Dietmar Wegjahn durchbrach beim 7:5, 1:6, 10:4 gegen Andreas Lehner den „Dreisatzfluch“, so dass Drebber zumindest noch nicht vor den Doppeln als Meister feststand. Nach dem deutlichen 6:0, 6:2 von Lehner/Winkelmann gegen Lassen/Röpken indes schon. Außerdem zogen Wegjahn/Thomas mit 3:6, 5:7 gegen das TSV-Duo Lustig/Foth den Kürzeren.

Damen, 2. Regionsklasse: TV Lutten – TC Altona Wildeshausen 3:3: Im dritten Anlauf verbuchten die Huntestädterinnen den ersten Teilerfolg. Zwar standen Cecilia Mentz und Amelie Schemionek auf verlorenem Posten, dafür punkteten Inka Bosch (6:0, 6:0 gegen Leonie Hermes) und Melina Roux (6:1, 6:0 über Emily Ahlers) in souveräner Manier. Im Doppel mussten Roux/Schemionek gegen Ahlers/Thea Pölking passen, doch Bosch/Mentz retteten dem Tabellenletzten durch das 6:2, 6:3 über Hermes/Victoria zumindest noch das 3:3. drö/tbü