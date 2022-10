Sarah Oehlerking macht das 32:28 für den TV Neerstedt II klar

Von: Sven Marquart

Teilen

Übernahm Verantwortung: Sarah Oehlerking führte den TV Neerstedt II zum Sieg. © Tamino Büttner

Neerstedt – Als es darauf ankam, war Sarah Oehlerking voll da. In der Schlussphase nahm die Mittelangreiferin des Handball-Regionsoberligisten TV Neerstedt II das Heft in die Hand, erzielte wichtige Treffer, holte Siebenmeter heraus, spielte kluge Pässe und führte ihr Team so zum 32:28 (16:10)-Auswärtserfolg beim TvdH Oldenburg II. „Sarah hat das für uns klar gemacht“, lobte Waldemar Struß seine fünffache Torschützin, die zusammen mit der stark haltenden Keeperin Christine Martinkowski und der elfmal erfolgreichen Anna Görke aus einer „super Mannschaftsleistung“ herausstach.

Zunächst hatten die Oldenburgerinnen vorgelegt. Doch mit dem 7:6 (12.) von Sarah Oehlerking übernahm Neerstedt das Kommando und erspielte sich bis zur Pause eine Sechs-Tore-Führung. Allerdings war das Polster keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel auf 17:14 (33.) zusammengeschmolzen. „Trotzdem habe ich immer ein gutes Gefühl gehabt“, meinte Waldemar Struß. Er sollte Recht behalten.

Als TvdH seine Haupttorschützin Anna Görke und Lisa Mutke mit einer kurzen Deckung bedachte, übernahm Sarah Oehlerking die Verantwortung. Selbst von der Roten Karte gegen Anna Görke nach der dritten Zeitstrafe ließen sich die Grün-Weißen nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.

„Ich bin zufrieden. Trotzdem haben wir natürlich noch Luft nach oben“, erklärte Waldemar Struß. Unter anderem sieht der Coach noch Verbesserungsbedarf beim Tempospiel seiner Mannschaft.

Stenogramm TvdH Oldenburg II – TV Neerstedt II 28:32 (10:16) TV Neerstedt II: Martinkowski - Bajorat (1), Hoyng, Görke (11/3), Uken (1), Mutke (1), Böttjer, Oehlerking (5), Adams, Kammann (5), Schwarz, Menge, Petko (8/3) Siebenmeter: TvdH 11/8, TVN 7/6 Zeitstrafen: TvdH 1, TVN 7 Schiedsrichter: Michael Brunn/Frank Holbein Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Anna Görke (TV Neerstedt II) nach der dritten Zeitstrafe (54.)