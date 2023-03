Sarah Oehlerking ist „die Chefin auf dem Platz“

Von: Sven Marquart

Chefin auf dem Platz: Neerstedts Sarah Oehlerking gab im Derby den Takt vor. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Laufwege passten nicht, und oft fehlte der unbedingte Wille, das Tor zu machen. Deshalb lag bei den Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt II der Fokus in den jüngsten Übungseinheiten verstärkt auf dem Abschluss. Und die Arbeit trug Früchte: Im vorletzten Saisonspiel besiegten sie die HSG Hude/Falkenburg II mit 27:23 (12:16) und sind vom fünften Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen.

„Die Mädels haben die Trainingsinhalte sehr gut umgesetzt“, lobte Neerstedts Co-Trainerin Antje Struß ihre Schützlinge. Besonders Sarah Oehlerking trumpfte stark auf: Die Mittelangreiferin war mit fünf Treffern nicht nur beste Werferin ihres Teams, sondern führte zudem klug Regie. „Sarah war eindeutig die Chefin auf dem Platz – das war ihre beste Saisonleistung“, erklärte Antje Struß.

Bis zum 6:5 (9.) durch Verena Kammann legten die Grün-Weißen zunächst immer vor. Dann drohte ihnen das Derby zu entgleiten. Mit ihrem Treffer zum 15:11 (29.) verschaffte Anna Boch den Gästen einen Vier-Tore-Vorsprung. „Zwischenzeitlich haben wir uns ein bisschen abkochen lassen“, berichtete Antje Struß. In der Pause forderten sie und ihr Mann Waldemar die Spielerinnen auf, in der Abwehr mehr zu reden und sich besser zu unterstützen. Das nahm sich offenbar besonders Kathleen Menge zu Herzen. In den zweiten 30 Minuten stabilisierte sie Neerstedts offensive 6:0-Deckung deutlich.

Durch Doppelpacks von Malin Kracke und Anna Görke glichen die Hausherrinnen direkt nach dem Seitenwechsel zum 16:16 (38.) aus. Beim 19:18 (43.) lag die HSG Hude/Falkenburg II letztmals vorn. Als Sarah Schwarz zum 22:19 (51.) getroffen hatte, war sich Antje Struß bereits sicher: „Das Ding ist durch! Das geben wir nicht mehr aus der Hand.“ Sie sollte Recht behalten.

Mit insgesamt vier parierten Siebenmetern hatte auch Christine Martinkowski großen Anteil am Derbysieg. Neerstedts Torhüterin kaufte Sowohl Jasmin Bolte als auch Laura Meyer je zwei Strafwürfe ab.

Stenogramm TV Neerstedt II – HSG Hude/Falkenburg II 27:23 (12:16) TV Neerstedt II: Martinkowski - Bajorat, L. Böttjer (4/1), Kracke (4), Hohnholt, Görke (4/2), Garms, J. Böttjer, Oehlerking (5), Adams, Kammann (4), Kallifidas (2), Schwarz (4), Menge HSG Hude/Falkenburg II: Westermann - Arnold, Steinau (2), Boch (8), Düvel, Stein (1), Bolte, Hoffmann (3), Meyer (7/1), Vlach (1), Gronewold (1) Siebenmeter: TVN 3/3, HSG 5/1 Zeitstrafen: TVN 0, HSG 3 Schiedsrichter: Henning Kämena/Jürgen Lilienthal