Sarah Oehlerking beste Werferin beim 23:23

Durchsetzungsstark: Sarah Oehlerking (M.) erzielte beim 23:23 in Hoykenkamp sechs Treffer für den TV Neerstedt II. Foto: Richter

Neerstedt - Das Hinspiel gegen die TS Hoykenkamp hatten die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt II klar mit 25:34 in den Sand gesetzt. Deshalb hätte Cordula Schröder-Brockshus vor dem zweiten Vergleich für einen Zähler sofort unterschrieben. Das sah nach dem 23:23 (12:11) jedoch etwas anders aus. „Am Ende waren sogar zwei Punkte drin. Aber insgesamt bin ich mit dem Unentschieden durchaus zufrieden“, bilanzierte Neerstedts Trainerin.

Wie schon beim 32:28 über die TSG Hatten-Sandkrug in der Vorwoche zeigten die ehemaligen Spielerinnen des VfL Wildeshausen, dass sie eine große Bereicherung für die Neerstedter Oberliga-Reserve sind. „Sie bringen sehr viel Erfahrung mit - das merkt man deutlich“, sagte Cordula Schröder-Brockshus. Nicht von ungefähr war Sarah Oehlerking mit sechs Treffern beste Werferin der Partie. Außerdem verhinderte Torhüterin Christine Martinkowski vor allem in der ersten Halbzeit mit einigen starken Paraden, dass die Grün-Weißen weiter als mit zwei Toren in Rückstand gerieten. Dennoch wirkten die „Neuen“ und ihre Teamkolleginnen noch nicht gänzlich eingespielt.

Im ersten Abschnitt drückten die Gäste immer wieder erfolgreich aufs Tempo, in der zweiten Hälfte ging ihnen dann etwas die Puste aus. Nach dem 23:23 (57.) durch Anna Rippe hätte Neerstedt sogar noch den Siegtreffer setzen können. „Aber da haben wir uns nicht mehr richtig getraut“, meinte Cordula Schröder-Brockshus. mar

TV Neerstedt II: Grashorn, Martinkowski - Rippe (2), Bartelt (1), Breuer, Oehlerking (6), Heinrich (2), Böttjer (1), Berger (4/4), Görke (2), Wedermann (2), Kracke (3).