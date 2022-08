Sarah Kubitza rettet VfL Wildeshausen ins Elfmeterschießen

Bezirksligist zeigt im Pokal tolle Moral

+ © - Traf zweimal in der regulären Spielzeit und im Elfmeterschießen: Wildeshausens Sarah Kubitza. © -

Wildeshausen – So viel Dramatik wäre für den Geschmack von Carsten Mirbach gar nicht nötig gewesen. Bei der Pflichtspielpremiere ihres neuen Trainers hatten sich die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen in der ersten Bezirkspokalrunde mit 7:5 (2:2, 0:1) nach Elfmeterschießen gegen den TSV Abbehausen durchgesetzt. Dabei bogen die Krandel-Kickerinnen einen 0:2-Rückstand um. Sarah Kubitza, die schon den Anschlusstreffer besorgt hatte, köpfte in der Nachspielzeit einen Eckstoß zum 2:2 ein und verwandelte anschließend auch ihren Versuch vom Punkt. „Wir hätten es entspannter haben können“, pustete Mirbach hinterher durch.

Seine Crew begann sehr nervös und geriet früh in Rückstand: Marlene Neumann nutzte einen Wildeshauser Abwehrfehler zum 1:0 für den Landesliga-Absteiger aus der Wesermarsch (4.). „Nach einer Viertelstunde haben wir uns gefangen und unser Spiel immer mehr durchgedrückt“, berichtete Mirbach. Deshalb war das 0:2 durch Jule Hedemann ein gehöriger Dämpfer (53.). „Aber die Mädels haben nicht aufgehört und weiter Vollgas gegeben“, freute sich der 50-Jährige. Lohn für die tolle Moral seines Teams waren das überfällige 1:2 (77.) und der späte Ausgleich (90.+5). „Abbehausen war nach 65 Minuten platt, während wir noch zulegen konnten. Da hat sich die intensive Vorbereitung bezahlt gemacht“, meinte Mirbach.

Für das Entscheidungsschießen sah der VfL-Coach seine Schützlinge dann „psychologisch im Vorteil“. Femke Krumdiek, Viktoria Kljukina und Sarah Kubitza legten jeweils vor, Abbehausen zog durch Leonie Schüler, Marlene Neumann und Jule Hedemann dreimal nach. Dann verwandelte Josephine Acikgöz zum 6:5. Den vierten TSV-Versuch parierte VfL-Torhüterin Annemike Elvers. „Ich wusste, dass sie einen hält“, strahlte Mirbach. Schließlich war es Ann-Marie Tangemann, die mit dem 7:5 die zweite Runde klarmachte. Da muss der VfL Wildeshausen bereits an diesem Sonntag, 21. August, 16 Uhr, beim Staffelrivalen Krusenbuscher SV antreten.