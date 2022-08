Sander und Trojan sehen TSV Ippener gut gerüstet

Vorjahressiebter peilt erneut einen Platz im oberen Drittel der 1. Kreisklasse an

Wollen das Vorjahresergebnis bestätigen: Ippeners Spielertrainer Mike Trojan (v. l.) mit den Neuzugängen Panagiotis Giakes und Yannis Eger.

Groß Ippener – Könnte der TSV Ippener in der neuen Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse vielleicht zum Hecht im Karpfenteich avancieren? Gut möglich. Schon die vergangene Spielzeit lief unter dem damaligen Coach Frank Fischer richtig gut. Im Kreispokal sorgten die Ippeneraner lange Zeit für Furore, und in der Liga sprang am Ende der mehr als ordentliche siebte Tabellenplatz heraus.

Fischer wird den TSV Ippener zwar nicht weiter verbessern können – ihn zog es in den Diepholzer Kreis zu seinem Leib-und-Magen-Verein SV Heiligenfelde zurück, wo er nun die Frauen trainiert – doch auch unter dem neuen Übungsleiterduo Thorsten Sander/Mike Trojan ist dem TSV durchaus einiges zuzutrauen.

Zumal in Sander ein guter Bekannter an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Mit einem durchaus guten Gefühl im Bauch, wie er betont: „Ich freue mich, wieder hier zu sein. Beim TSV lässt es sich einfach prima arbeiten.“

Trojan, der neben dem Trainerjob auch noch als zuverlässiger Mittelfeldabräumer (oder in der Innenverteidigung) auf dem Feld stehen wird, sieht es ähnlich: „Wir leben von der Gemeinschaft. Die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmt, und wir fühlen uns alle in der 1. Kreisklasse pudelwohl. Auch mit Thorsten wird es super passen. Er kennt ja von früher noch fast alle im Verein.“

Aber warum peilen die Ippeneraner dann nicht den Aufstieg in die Kreisliga an? „Das wäre vermessen“, wehrt sich Trojan gegen eine zu hohe Zielsetzung: „Wir entwickeln uns lieber in kleineren Schritten. Erst einmal wollen wir Rang sieben bestätigen.“

Klingt machbar. Immerhin kann der TSV neben Korsettstange Trojan noch auf weitere Leistungsträger bauen. Zum Beispiel wäre da Goalgetter Matthias Ideker, der in schöner Regelmäßigkeit die gegnerischen Tornetze zappeln lässt. Auch Innenverteidiger Arne Meyer versteht sein Handwerk laut Trojan „richtig gut. Aber eigentlich möchte ich gar keinen Spieler hervorheben. Wir funktionieren als Team.“

Auf zwei Akteure werden die neuen Coaches allerdings künftig verzichten müssen. Linksverteidiger Maik Endler hat sich dem TSV Bassum angeschlossen, und Regisseur Jakob Wehrenberg läuft nun für Kreisliga-Vizemeister Harpstedter TB auf. Zweifellos schmerzvolle Verluste, aber dafür zog der TSV auch fünf Neuzugänge an Land.

Panagiotis Giakes (vom KSV Med 07 Bremen) ist fürs linke Mittelfeld eingeplant. Yannis Eger rückt aus der A-Jugend auf und soll Wehrenberg in der Zentrale beerben. Dem TSV Bassum konnte der linke Verteidiger Matthis Riefert abgeluchst werden. Innenverteidiger Dennis Kotas kommt vom Delmenhorster TB, und Stürmer Patrick Meyer-Ebrecht stößt aus der eigenen Zweiten dazu. „Das sind alles tolle Jungs“, lobt Trojan die Neu-Ippeneraner „Damit sehe ich uns für die 1. Kreisklasse gut gerüstet. Uns ist es wichtig, dass wir erneut im oberen Drittel landen. Das wäre ein super Ergebnis.“

Ja, wäre es. Trotzdem könnte es für den TSV Ippener im Idealfall auch zu mehr reichen. Angesichts der Ausgeglichenheit der Liga kommen für den Aufstiegskampf einige Teams infrage. Und eines davon wird vom Duo Sander/Trojan trainiert . . .