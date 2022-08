Jason Sander sorgt für die Punkteteilung

Von: Sven Marquart

Erzielte den späten Ausgleich: Jason Sander traf in der Nachspielzeit zum 2:2 für den TSV Ippener. © Tamino Büttner

Landkreis – Dieses Derby macht Appetit auf mehr: Auch wenn sich der Harpstedter TB II und Aufsteiger VfL Wildeshausen III zum Auftakt der 1. Fußball-Kreisklasse torlos trennten, boten beide Teams eine temporeiche Partie. Der TSV Ippener musste sich zum Start gegen den TuS Heidkrug II ebenfalls mit einem Punkt begnügen (2:2). Der SV GW Kleinenkneten ging beim SV Tungeln komplett leer aus (0:2).

Harpstedter TB II – VfL Wildeshausen III 0:0: Die erste Halbzeit ging klar an die Wildeshauser. „Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel zu finden“, bestätigte Harpstedts spielender Co-Trainer Michael Würdemann. Immerhin waren die Innenverteidiger Lukas Idel und Jelko Meyer sowie Sechser Moritz Uhlenwinkel sofort auf Betriebstemperatur und ließen defensiv nichts anbrennen. Die beste VfL-Chance hatte noch Lukas Schneider, dessen Kopfball jedoch zu unplatziert war. In der zweiten Halbzeit steigerte sich die HTB-Reserve deutlich. Mit einer Glanzparade gegen Lasse Thielsch verhinderte VfL-Keeper Sebastian Pundsack gerade noch einen Einschlag (55.). Auch Kopfballmöglichkeiten von Lennard Radtke (70.) und Noah Wehrmann (72.) führten nicht zum Erfolg. Die dickste Harpstedter Gelegenheit besaß erneut Radtke, der in bester Position jedoch nur ein Schüsschen zustande brachte (85.). In der Schlussminute sicherte HTB-Keeper Ole Grabowski gegen den frei vor ihm auftauchenden Marcel Hesselmann das 0:0. „Das war trotzdem kein langweiliges Fußballspiel“, meinte Würdemann. „Das war ein guter, fairer Kick. Insgesamt ist das Unentschieden gerecht“, pflichtete ihm Wildeshausens Co-Trainer Bastian Flege bei.

SV Tungeln – SV GW Kleinenkneten 2:0 (0:0): Der Saisonstart war aus Sicht der Grün-Weißen ernüchternd. Weil Linus Moormann, Jan Taute und Sebastian Bartelt ihre Chancen nicht nutzten, ging es torlos in die Pause. „Dabei hätte es auch gut und gerne 3:3 stehen können“, berichtete GWK-Coach Michael Wennmann. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann überhaupt nicht mehr stattgefunden“, ärgerte er sich. Sein Team war zu weit von den Gegenspielern weg, gewann keinen zweiten Ball, und Chancen gab es schon mal gar nicht mehr. Dafür traf Tim Utermöhlen nach einem Einwurf und dem folgenden Steckpass zum 1:0 (62.). Per direkt verwandeltem Freistoß erhöhte Till-Jasper Ohlhoff auf 2:0 (69.). Die Möglichkeit zur Wiedergutmachung hat GWK bereits am Mittwoch, 24. August, 20 Uhr, im Heimspiel gegen Kreisliga-Absteiger TV Falkenburg. „Da werden wir uns auf jeden Fall steigern müssen, sonst wird das wieder nichts“, knurrte Wennmann.

TSV Ippener – TuS Heidkrug II 2:2 (1:1): Vier Treffer, zwei Strafstöße und zwei Platzverweise – an der Dorfstraße wurde einiges geboten. Nach einem Handspiel von Arne Meyer verwandelte Igor Harkovski den fälligen Strafstoß zum 1:0 für die Gäste (17.). Ab der 32. Minute musste Heidkrugs Bezirksliga-Reserve in Unterzahl spielen, weil Torhüter Florian Ahrens für ein Foul an Matthias Ideker außerhalb des Strafraums die Rote Karte gesehen hatte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte köpfte Arne Meyer das 1:1 (45.+6). „In der zweiten Halbzeit ging es nur noch lang hin und her – es war kein schönes Spiel“, meinte TSV-Trainer Thorsten Sander. Durch ein Foul verursachte Panagiotis Giakes einen weiteren Strafstoß, den Marius Hamann zum 2:1 verwertete (85.). Auf Pass von Jannes Pleus stellte Jason Sander den 2:2-Endstand her (90.+4). „Es lief nicht viel zusammen. Wir können froh sein, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben“, erklärte Thorsten Sander. Sein Angreifer Patrick Meyer-Ebrecht sah noch Gelb-Rot (90.+5).