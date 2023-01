Kreisligist VfL Wildeshausen II verlängert mit Trainerduo Selcuk Keyik und Kai Schmale

Von: Sven Marquart

Setzt den eingeschlagenen Weg fort: Selcuk Keyik bleibt Trainer des VfL Wildeshausen II. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Satte zwei Stunden hatten sie zusammengehockt. „Dabei war eigentlich schon nach 15 Minuten klar, dass wir zusammen weitermachen“, sagt Hartmut Schwolow. Am Ende des langen Gesprächs sah sich der Fußballabteilungsleiter des VfL Wildeshausen erst recht bestätigt, „dass wir die Richtigen für die Aufgabe gefunden haben“. Gemeint sind Selcuk Keyik (36) und Kai Schmale (40), die seit Beginn der laufenden Spielzeit das Kreisliga-Team trainieren und ihre Arbeit auch in der Saison 2023/2024 fortsetzen werden.

„Das ist schon cool! Schließlich soll das ein längerfristiges Projekt werden“, freut sich Schwolow über die Zusage der beiden Coaches, die ihn mit einer fundierten Hinrundenanalyse sowie detaillierten Plänen für die zweite Saisonhälfte und die kommende Serie zusätzlich begeisterten: „Sie waren hervorragend vorbereitet, arbeiten akribisch und sind mit Begeisterung bei der Sache.“

Auch Keyik lässt keinen Zweifel daran, dass er und Schmale den eingeschlagenen Weg unbedingt weiter beschreiten wollen. Dabei verlief ihr Wechsel von den Wildeshauser A-Junioren in den Herrenbereich alles andere als reibungslos. „Neues Trainerteam, ganz viele junge Spieler und eine schwierige Vorbereitung mit vielen Urlaubern“, zählt Keyik auf. Und zum Auftakt setzte es dann auch noch vier Niederlagen am Stück, darunter das niederschmetternde 2:10 gegen den TV Munderloh. „Das tat schon weh“, gibt Keyik zu.

Macht ebenfalls weiter: Kai Schmale. © Tamino Büttner

Doch selbst davon ließ sich seine Crew nicht aus der Bahn werfen und sammelte in den folgenden 13 Partien bis zur Winterpause immerhin 16 Zähler. „Dabei haben wir gezeigt, dass wir ein unangenehmer Gegner sein können. Schließlich haben wir auch Harpstedt, Wardenburg und Ahlhorn jeweils einen Punkt abgetrotzt“, sagt Keyik. Vom letzten Tabellenplatz kletterten die Krandel-Kicker noch bis auf Rang zwölf. „Dabei waren in fast jedem Spiel 50 Prozent der Mannschaft unter 20 Jahren“, betont Keyik. Mit der Entwicklung seiner Schützlinge, die er größtenteils schon aus der Jugend kennt, ist er bis dato sehr zufrieden.

„Die Richtung passt – jetzt müssen wir mehr Konstanz in die Leistungen bekommen“, gibt Keyik als Marschroute für die verbleibenden 13 Begegnungen vor. Es gehe darum, die Spielidee weiterzuentwickeln und rasch so viele Punkte zu sammeln, „dass wir schnellstmöglich den Blick vom Tabellenende abwenden können“. Aktuell hat die Wildeshauser Landesliga-Reserve sieben Zähler Vorsprung auf die beiden Abstiegsränge. „Ein einstelliger Platz wäre schön, ist aber kein Muss“, sagt Keyik.

Soll den VfL Wildeshausen II torgefährlicher machen: Samir Latifi (am Ball) gehört künftig zum Kreisliga-Kader. © Tamino Büttner

Dafür müssen die Kreisstädter aber vor allem offensiv eine Schippe drauflegen. Denn nur die vier unter ihnen platzierten Mannschaften haben weniger Tore erzielt als sie. Fünf der insgesamt 29 Treffer gehen auf das Konto von Jonas Pleus, der damit erfolgreichster Wildeshauser Schütze ist. Auch deshalb hat sich das Übungsleiterduo dazu entschlossen, Samir Latifi zu befördern. Der 21-jährige Offensivmann hatte mit 14 Treffern in elf Spielen für die vierte Mannschaft in der 2. Kreisklasse auf sich aufmerksam gemacht. Schon beim 0:3 gegen den TV Jahn half der 1,71 Meter große Angreifer in der Zweiten aus. „Man darf nicht erwarten, dass Samir unser Sturmproblem löst, aber er bringt schon eine gewisse Torgefahr mit. Er hat seine Chance verdient und bekommt Zeit, sich zu entwickeln“, verdeutlicht Keyik. Ansonsten gibt es in der Winterpause keine Veränderungen in seinem Kader.

Kai hat keine Lizenz – er hat Erfahrung.

Bereits am kommenden Montag, 16. Januar, nehmen Keyik und Schmale mit ihren Mannen die Vorbereitung auf. Denn für Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr, hat Staffelleiter Thomas Luthardt schon das Nachholspiel beim TV Munderloh angesetzt. „In den ersten zwei, drei Wochen geht es darum, alle fitzubekommen. Dann folgen die Testspiele“, erläutert Keyik. Gegner sind – jeweils auswärts – der FC Hude (Samstag, 11. Februar, 17 Uhr), der TuS Heidkrug II (Mittwoch, 15. Februar, 19.30 Uhr), der JFV Weyhe-Stuhr (Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr), der VfL Oythe II (Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr) und der TuS Sudweyhe II (Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr).

Schwolow: „Ich hoffe, dass er ihn reinmacht“ „Wieder eine Baustelle weniger!“ Nach den Zusagen von Selcuk Keyik und Kai Schmale beim VfL Wildeshausen II kann Hartmut Schwolow die nächsten Haken auf seiner Liste machen. Zuvor hatte sich der VfL-Fußballabteilungsleiter bereits mit Carsten Mirbach/Natascha Helms (erste Damen), Ralf Eckhoff (zweite Damen) sowie Tim Albus/Bastian Flege (dritte Herren) auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Auch Matthias Ruhle wird in der kommenden Saison weitermachen. Der Coach der vierten Herren soll allerdings einen Partner an die Seite gestellt bekommen, der noch gefunden werden muss. Ebenfalls offen ist die wichtigste Personalie beim Flaggschiff des Vereins, den Landesliga-Herren. Für deren Trainer Marcel Bragula hat der Kampf des Tabellenvorletzten um den Klassenverbleib oberste Priorität. Deshalb wurden die Zukunftsgespräche auf Wunsch des 48-Jährigen zunächst hintangestellt. Klar ist aber auch: „Der Verein braucht Planungssicherheit“, drängt Schwolow auf eine baldige Entscheidung. Der VfL-Fußballboss hegt „die Hoffnung, dass ,Bragu‘ weitermacht“. Ein entsprechendes Signal habe er dem B-Lizenzinhaber, der seit 1. Juli 2014 im Amt ist und im Sommer in seine zehnte Saison als Chefcoach gehen würde, bereits gegeben. „Marcel kann jetzt den Freistoß ausführen – ich hoffe, dass er ihn reinmacht“, sagt Schwolow.