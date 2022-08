Sämtliche DM-Plätze sind vergeben

Von: Sönke Spille

Rudelbildung: 2021 freuten sich die Männer des TV Brettorf über den Gewinn der Bronzemedaille. In diesem Jahr muss das Team des DM-Ausrichters auf dem Weg zu Edelmetall zunächst den TV Schweinfurt-Oberndorf bezwingen. © Sven Marquart

Brettorf – Das Teilnehmerfeld für die deutsche Faustball-Meisterschaft der Frauen und Männer am 27. und 28. August in Brettorf ist komplett: Als letzte Mannschaften haben am vergangenen Wochenende die Männer des TV Käfertal (Baden-Württemberg) und TV Schweinfurt-Oberndorf (Bayern) ihre Tickets für die nationalen Titelkämpfe gelöst.

Frauen

Bereits seit zwei Wochen stehen die sechs Teams für den Frauenwettbewerb fest. Im Süden hatte Vorjahresfinalist TSV Dennach frühzeitig das Ticket für Brettorf gebucht. Das Team leistete sich lediglich zwei Niederlagen. Auch der TV Segnitz wird nach Brettorf reisen. Die Unterfränkinnen behielten am abschließenden Spieltag gegen die direkten Konkurrenten TSV Calw und TSV Pfungstadt die Oberhand und verteidigten ihren zweiten Platz. Auch der TSV Calw, der vor einem Jahr die Bronzemedaille gewann, wird als Süd-Dritter wieder dabei sein.

Im Norden waren die Tickets früh vergeben. Der TV Jahn Schneverdingen setzte seine Siegesserie auch in dieser Feldsaison fort – bis zum Sonntag. Da kassierte der Titelverteidiger gegen den Ahlhorner SV die erste Niederlage seit 24 Monaten. Der ASV schaffte auf Platz zwei ähnlich souverän die Qualifikation. Komplettiert wird das Sechserfeld vom TV Brettorf, der eine durchwachsene Saison spielte und auf Tabellenplatz sechs landete. Alles erinnert ein wenig an die vergangene Feldsaison, als die Brettorferinnen sogar in Abstiegsnot gerieten – und dann bei der DM mit dem Halbfinaleinzug überraschten. Gegner im Viertelfinale wird erneut der TV Segnitz sein. Der Sieger dieser Partie trifft im Halbfinale auf den TV Jahn Schneverdingen. Der TSV Dennach steht ebenfalls als Halbfinalist fest und trifft hier auf den Sieger der Partie zwischen dem Ahlhorner SV und dem TSV Calw.

Männer

Bei den Nord-Männern herrschte Spannung bis zur letzten Sekunde. So sprang der TSV Hagen 1860 mit dem abschließenden 5:4-Erfolg beim TV Brettorf noch auf Tabellenplatz eins. Ebenfalls dabei ist der VfK 01 Berlin. Die Hauptstädter gewannen das entscheidende Spiel gegen den SV Moslesfehn mit 5:1 und lösten so das DM-Ticket.

Die Südmeisterschaft hat der TSV Pfungstadt seit Jahren abonniert und machte davon auch in dieser Spielzeit keine Ausnahme – wenn auch mit einem kleinen Schönheitsfehler. Ausgerechnet am letzten Spieltag kassierten die Südhessen mit dem 3:5 gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf ihre einzige Saisonniederlage, standen zu diesem Zeitpunkt aber bereits als DM-Halbfinalist fest. Schweinfurt-Oberndorf feierte mit dem Sieg die Qualifikation für die DM und trifft dort auf Ausrichter Brettorf. Der Südzweite TV Käfertal bekommt es mit dem VfK 01 Berlin zu tun.

„Wir freuen uns riesig auf die zwölf Mannschaften“, sagt Jörg Behm vom DM-Organisationskomitee. „Die besten Faustballteams Deutschlands versprechen in sportlicher Sicht jede Menge Spannung. Das darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen.“ Eintrittskarten für die Faustball-DM gibt es unter www.tvbrettorf.de.

DM-Spielplan Frauen

Viertelfinale: TV Segnitz – TV Brettorf, Ahlhorner SV – TSV Calw (beide Sonnabend, 27. August, 10 Uhr), Halbfinale: TSV Dennach – Sieger Ahlhorn/Calw (Sonnabend, 27. August, 13 Uhr), TV Jahn Schneverdingen – Sieger Segnitz/Brettorf (Sonnabend, 27. August, 15.30 Uhr) Männer

Viertelfinale: TV Brettorf – TV Schweinfurt-Oberndorf, TV Käfertal – VfK 01 Berlin (beide Sonnabend, 27. August, 11.30 Uhr), Halbfinale: TSV Pfungstadt – Sieger Brettorf/Schweinfurt-Oberndorf (Sonnabend, 27. August, 14.15 Uhr), TSV Hagen 1860 – Sieger Käfertal/Berlin (Sonnabend, 27. August, 16.45 Uhr).