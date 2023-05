Sabrina Hanschs Verletzung schockt VfL Wildeshausen

Von: Sven Marquart

Abschiedsvorstellung: Josephine Acikgöz (M.) verlässt den VfL Wildeshausen. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Das Ergebnis war nebensächlich. Dass sie die Saison nach dem 5:7 (2:5) gegen die SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim als Sechster beendet hatten, interessierte die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen ebenfalls nur am Rande. „Es sollte eigentlich ein fröhlicher Nachmittag werden. Aber die Verletzung von Sabrina Hansch überschattet alles“, sagte VfL-Coach Carsten Mirbach.

Was war passiert? Wenige Minuten vor der Halbzeitpause hatte Sabrina Hansch einen Ball abgefangen. Bei der Landung rutschte die VfL-Torhüterin weg und ihr Knie schlug zur Seite. „Der erste Verdacht, dass die Kniescheibe gebrochen ist, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Jetzt müssen wir abwarten, was das MRT ergibt. Aber es dürfte einiges kaputt sein“, berichtete Mirbach.

Besonders bitter: Für Sabrina Hansch sollte es nicht nur das letzte Saisonspiel, sondern auch der Abschluss ihrer sportlichen Laufbahn sein. Die Keeperin hatte angekündigt, aus beruflichen Gründen mit dem Fußball aufhören zu wollen. Aber so hatte sie sich ihr Karriereende ganz gewiss nicht vorgestellt.

Als der Rettungswagen mit ihr davon gefahren war, wurde die Partie nach gut halbstündiger Unterbrechung fortgesetzt. Da sich Annemike Elvers bereits vor knapp zwei Wochen beim Torwarttraining die Schulter ausgekugelt hatte, ging Feldspielerin Femke Krumdiek zwischen die Pfosten.

Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:4. Sarah Kubitza per Foulelfmeter (8.) und Ann-Marie Tangemann (14.) hatten die Krandel-Kickerinnen mit 2:0 in Führung gebracht. „Eigentlich hatten wir das Spiel im Griff. Aber diesmal war unsere Abwehr ein Totalausfall. Die Mädels waren gedanklich wahrscheinlich schon beim Grillen“, ärgerte sich Mirbach. Stefanie Schumacher (19.), Franziska Lüken (26./38.) und Alexandra Otten (36.) machten aus dem Rückstand eine Führung für die Gäste. Franziska Lüken schenkte Femke Krumdiek noch vor der Pause das 2:5 ein (42.).

Zwar versuchten die Wildeshauserinnen in der zweiten Halbzeit alles, um der Partie eine erneute Wende zu geben. Aber weil außer Saskia Helms (55./80.) und Kim Funke (74.) auch noch Alexandra Otten (72.) und Sarah Grever (89.) für den Tabellenachten trafen, hieß es am Ende 5:7. Zumal Kim Funke in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter verschoss (90.+2).

Die Kapitänin trug ebenfalls zum (vorerst) letzten Mal das VfL-Trikot. „Kim will wegen ihres Hausbaus pausieren“, erläuterte Mirbach. Zudem verabschiedeten die Huntestädterinnen Josephine Acikgöz, die bei der Bundeswehr von Delmenhorst nach Munster versetzt wird. Mit sieben Saisontreffern war die 22-jährige Offensivspielerin hinter Leni Gutsche (9) zweitbeste VfL-Schützin. „Wir haben aber auch schon drei Neuzugänge“, sagte Mirbach. Die Namen will er aber erst bekannt geben, „wenn ich die Pässe habe“.

Trotz des unschönen Abschlusses habe seine Crew eine gute Saison gespielt, bilanzierte Mirbach: „Wir hatten zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Abstieg zu. Alle haben sich stark verbessert – daran wollen wir in der neuen Saison anknüpfen.“